Yandex Maps’in Türkiye sürümü, HD haritalar, yenilenmiş renk paleti ve detaylı simgelerle daha gerçekçi bir görünüme kavuştu. Uygulamada mor renkle vurgulanan geçitler, gri tonlarda yollar ve fotoğraf tabanlı simgeler dikkat çekiyor. Yenilenen tasarım, tüm platformlarda kullanıma sunuldu.

Yandex, Türkiye'deki harita uygulamasını baştan sona elden geçirdi. Yeni güncellemeyle birlikte haritalar artık daha gerçekçi görünüyor ve şehirde yürüyen, bisiklete binen ya da araç kullanan herkes için daha kullanışlı hâle geliyor.

Yandex Maps’in yeni sürümünde, HD kaliteye sahip detaylı İstanbul haritaları kullanıma sunuldu. Bu haritalarda şerit işaretlemeleri daha belirgin hale getirilirken sürücülerin yanı sıra yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma kullanıcıları için de özel iyileştirmeler yapıldı.

Haritalarda dikkat çeken değişiklikler

Yandex Maps’te yeraltı yaya geçitleri mor renkle işaretlenerek harita üzerinde daha kolay fark edilir biçimde sunuluyor. Galata Kulesi ve Ayasofya gibi simge yapılar ise artık fotoğraf tabanlı simgelerle gösteriliyor.

Güncellenen renk paleti sayesinde yollar gri tonlarda görünürken, yenilenen tipografiyle sokak adları daha okunaklı hale getirildi. Navigasyon modunda ise trafik durumu ve sokak isimleri çok daha net bir şekilde gösteriliyor.

Yandex Türkiye tarafından yapılan açıklamada, bu güncellemeyle birlikte haritaların daha gerçekçi bir yapıya kavuştuğu ve şehirdeki değişimlere daha iyi uyum sağladığı belirtildi. Yeni arayüz, Android, iOS ve web sürümlerinde herhangi bir performans kaybı olmadan sorunsuz şekilde çalışıyor.