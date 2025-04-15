Yandex Maps’e eklenen HD harita, İstanbul’un şerit, kavşak ve yol işaretleri gibi detaylarını dijital ortamda sunuyor.

Yandex, sürücülere yolculuklarını daha rahat planlayabilecekleri yeni bir özellik sundu. Yandex Maps’e eklenen HD harita sistemi sayesinde artık İstanbul’un sokakları çok daha detaylı şekilde görülebiliyor. Şeritlerden yaya geçitlerine kadar pek çok ayrıntı, harita üzerinde net bir şekilde yer alıyor.

Yeni sistemle birlikte İstanbul’un merkezindeki 2.250 kilometrelik yol ağı adeta dijital ortama taşınmış durumda. Şerit çizgileri, yaya geçitleri, kasisler, park yerleri ve hatta trafik adalarına kadar pek çok detay artık haritada yer alıyor. Hatta binalar bile üç boyutlu şekilde gösteriliyor, böylece sürüş sırasında çevreyi tanımak çok daha kolay hale geliyor.

İstanbul’un havalimanı yolları HD harita kapsamına girdi

HD harita desteği şu an Avrupa Yakası’nda Başakşehir ve Küçükçekmece’den, Anadolu Yakası’nda Sultanbeyli ve Kartal’a kadar uzanan ana yolları kapsıyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden yollar da bu kapsamda yer alıyor. Güncelleme sayesinde sürücüler kavşaklara yaklaşırken hangi şeritte olmaları gerektiğini daha net görebiliyor.

Navigasyon sistemi, artık daha geniş açılı bir dinamik kamera ile çalışıyor. Bu sayede canlı trafik bilgileri ve yol çalışmaları önceden görüntülenebiliyor. Ayrıca ekranın alt kısmına sabitlenen bildirimler, rotayı takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Bu yeni özellik Android ve iOS cihazlarda, ayrıca CarPlay ve Android Auto üzerinden de kullanılabiliyor. Yeni özelliği kullanmak için uygulamanın en güncel sürümünün yüklü olması ve bir rota oluşturulması yeterli. Tabii “araba” seçeneğini seçmeyi unutmamak lazım, HD harita tam da o noktada devreye giriyor.