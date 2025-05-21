Yandex Türkiye'den Yapay Zekâ Destekli Arama ile İlgili Açıklama Geldi

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Yandex, Türkçeye özel geliştirilen yapay zekâ destekli arama sistemi Yazeka ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, kullanıcı davranışlarına göre tasarlanan Yazeka sisteminin detaylarını ve yayıncılara yönelik gelir paylaşım modelini paylaştı.

Yandex Türkiye, kullanıcıların arama alışkanlıklarının değiştiğini belirterek yapay zekâ destekli yeni arama deneyimini duyurdu. Şirket, Türkçe diline özel geliştirilen sistemin, daha hızlı ve hedefe yönelik sonuçlar sunmayı amaçladığını aktardı.

Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy’nin açıklamasına göre, kullanıcılar artık uzun arama listelerinde gezmek yerine doğrudan yanıt almak istiyor. Yandex ise bu ihtiyac karşılık olarak “Yazeka” adını taşıyan yapay zekâ teknolojisiyle geliştirdiği yeni arama sistemiyle yanıt veriyor.

Yazeka, Türkiye’ye özel sıfırdan geliştirildi

yandex yazeka

Yeni arama sistemi yalnızca Türkçe diline uyarlanmakla sınırlı kalmayıp Türkiye’deki kullanıcıların arama alışkanlıklarına göre sıfırdan geliştirildi. Yandex, bu sistemin yalnızca son kullanıcıyı değil, yayıncıları da kapsadığını belirtti. Bu kapsamda ise hayata geçirilen Yayıncı Programı ile içerik üreticilerine gelir paylaşımı modeli sunuluyor. Şirket, bu modelin temelinde karşılıklı faydaya dayalı iş birliklerinin yer aldığını ifade etti.

Yandex, arama deneyimindeki bu dönüşümün uzun vadede hem kullanıcıları hem de içerik üreticilerini kapsayan daha yerelleştirilmiş bir internet yapısına katkı sağlayacağını paylaştı.
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