Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yaptığı bir açıklamayla vatandaşların önemli bir hakkını hatırlattı. "Unutulma Hakkı" olarak isimlendirilen bu hak, Google ve Yandex gibi arama motorlarındaki bilginizin silinmesi anlamına geliyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte kullanıcılar, internete izlerini bırakmaya başladılar. Aslına bakacak olursak bu çok olağan bir şey çünkü herhangi bir sitede oluşturduğumuz üyelik, yaptığımız alışverişler ve internette yapılabilecek her şey, internete iz bırakmamızın önünü açıyor. Ancak bu durum, ismimizin internette aranmasıyla birlikte kişisel hayatımızın internete yayılmasına da yol açıyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) önemli açıklamalar yaptı. Kurumun "Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler Hakkında Kamuoyu Duyurusu” başlığıyla yaptığı açıklamalar, internette ve başta Google olmak üzere arama motorlarında bazı haklarımızın olduğunu hatırlatıyor.

KVKK tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşlara arama motorlarında "Unutulma Hakkı"nın olduğu hatırlatıldı. Bu hak, Google ya da Yandex gibi arama motorlarında, isterseniz unutulabileceğiniz anlamına geliyor. KVKK'ya yönlendirilen bazı başvuruları değerlendiren ve bunlarla ilgili de bir karar veren kurum, arama motorlarının kullanıcılara karşı "veri sorumlusu" olduğunu ifade ediyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Diyelim ki Google arama motoruna girip ad ve soyadınızla arama yaptınız. Google'ın Index araçları, bu arama sonucunda sizlere bazı sonuçlar sunacaktır. İşte eğer bu sonuçlara ulaşılmasını istemiyorsanız, bunu arama motorunda talep edebilirsiniz. Yani Google ya da Yandex gibi arama motorlarından unutulabilirsiniz. Bunun için doğrudan Google ya da Yandex gibi arama motorlarına ulaşmanız gerekiyor.

Not: Google'da bulunan verilerinizi kaldırmak istediğiniz takdirde, Google tarafından sunulan Destek birimini kullanabilirsiniz. Eğer Google'daki varlığınızı tümüyle kaldırtmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KVKK'dan yapılan açıklamalara göre bir kullanıcı, arama motoruna ulaşarak kendini unutturmak isterse, arama motoru o kullanıcıya cevap vermek ve talebi yerine getirmek durumunda. KVKK bu arama motorlarında yapılan index işlemlerinin, "kişisel veri işleme" olarak kabul edileceğini söylüyor. Yani kullanıcılar, kişisel verileri ile ilgili taleplerde bulunabilecekler.

KVKK'nın açıklamalarına göre bir arama motoru, silinmesini istediği kullanıcıya dönüş yapmazsa yasal süreç başlatılabilecek. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bu noktada kendilerine ulaşılabileceğini ya da yargı yoluyla hakların aranabileceğini söylüyor. Yani artık herhangi bir vatandaşımız, arama motorlarından kendilerini kolaylıkla sildirebilecek. KVKK, alınan kararının arama motoru şirketlerine de tebliğ edildiğini ifade ediyor.