Bir geliştirici, ürünler için anında reklam görselleri oluşturmaya yarayan yapay zekâ destekli bir araç geliştirdi. Oldukça hızlı çalışan araç, işleri kolaylaştırıyor.

Yapay zekâ teknolojileri, hemen her alanda çok büyük değişimler yaşanmasını sağladı. Bunun en basit örneği, metinden görsel üreten yapay zekâ araçları. Bu araçlar, son dönemlerde o kadar iyi seviyeye geldiler ki artık e-ticaretten tutun da sosyal medyaya kadar hemen her alanda yapay zekânın ürettiği görsellere ulaşabiliyoruz.

Yapay zekânın geldiği son noktanın farkında olan bir bağımsız geliştirici, e-ticaret ile uğraşan tüketicilerin işlerini kolaylaştıracak bir araç geliştirdi. OpenAI'ın "Image Gen.js" aracı üzerine inşa edilen "create.ad" isimli araç, bir ürün için etkileyici reklam görselleri oluşturulmasını sağlıyordu.

create.ad işte böyle görünüyor

create.ad, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip. Geliştiricinin açıklamasına göre bu aracı kullanmak için herhangi bir e-ticaret sitesine girmeniz ve reklam görseli oluşturmak istediğiniz ürünün sayfasını açmanız yeterli. Ürün URL'sinin başına "create.ad/" eklediğiniz zaman yeni bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz.

Bu sayfada Google hesabınız ile giriş yapar ve ürün linkini yeniden yapıştırırsanız yukarıda gördüğünüz gibi bir reklam gönderisi oluşturabilirsiniz. Bu görüntü üzerinde değişiklik yapabilir, görüntüyü indirebilir veya yeni bir görüntü oluşturabilirsiniz.

Geliştiricisinin Reddit üzerinden yayımladığı yapay zekâ aracı, henüz oldukça gelişmiş bir yapıda değil. Ancak görüntü üretimi konusunda yeterince iyi değilseniz işinizi görecektir.