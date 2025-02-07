Yapay zekâ araçlarını temel alan kripto para birimleri, 2024'ten bu yana %90'a varan oranda değer kaybı yaşadı.

Kripto para birimlerinde yakın zamanda yaşanan büyük yükselme, yapay zekâ araçlarına bağlı token’larını da etkilemişti. Ancak gelen bilgilere göre bu kripto para birimleri, 2024’teki yüksek seviyelerden bu yana ciddi oranda düştü.

Öyle ki CoinGecko verilerine göre yapay zekâ kripto para birimleri, geçen yıla kıyasla %90’a kadar çıkan oranda değer kaybetti. Bu korkunç düşüş, piyasa genelinde ocakta başlayan aşağıya iniş nedeniyle geldi.

Piyasa değerinde inanılmaz bir düşüş var.

En önde gelen yapay zekâ platformlarından olan AI Rig Complex (ARC), ElizaOS (AI16Z) ve Virtuals (VIRTUAL), ocak ayından bu yana %75 ila %90 arasında piyasa değeri kaybı yaşadı. Toplam kripto piyasasındaki düşüşün bu süreçte %16 civarında olduğunu belirtelim.

Fartcoin isimli bir başka yapay zekâ kripto para birimi 2024’te en çok merak edilen token’lardandı. Ancak son 30 günde %65 civarında düşüş yaşarken piyasa değeri 450 milyon dolara geriledi. Toplamda ise yapay zekâ araçlarını temel alan token’ların piyasa değeri 10 milyar doların üzerindeyken %40’lık düşüşle 6 milyar dolara kadar düştü.

Bitcoin, bu haberin yazıldığı sıralarda 97.318 dolar civarlarından işlem görüyor. Bu da piyasanın az da olsa toplanmaya başladığının göstergesi. Ancak yapay zekâ kripto paralarının bir daha o eski seviyelerine gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Şu an için bu pek mümkün görünmüyor. Ancak uzun vadede her şey daha farklı olabilir.