Yapay Zeka ile Sahte Haberler Yazan Bir Site Kuruldu

Bir şirket, yapay zekanın haber şablonları oluşturacağı bir haber sitesi hazırladı. Hazırlanan haber şablonları gazeteciler tarafından kullanılabilecek. Ancak yapay zeka tarafından hazırlanan gerçekçi haber şablonları, internet sitesinden sahte haberlerin yayılabileceğini düşündürüyor.

Yeni bir internet sitesi olan “NotRealNews.net'te sahte haber kalıpları kullanılarak haber şablonları oluşturmak için yapay zeka kullanılıyor. Yapay zeka geliştirme şirketi olan Big Bird’ün bir projesi olan internet sitesinin “hakkında” kısmında, sitenin yapay zeka algoritmasının gazetecilerin hızlı bir şekilde vurucu haberler yapmasına yardımcı olabileceği söyleniyor.

Sitenin 'hakkında' kısmında bu bilgiler yer almasına rağmen, sitede bulunan haber içerikleri gerçekçi olarak nitelendirilebilir. Bu da insanların bu şablonları, şablon olarak kullanmasından daha ileri gitmesine neden olabilir.

İnternet sitesinde siyasi, kültürel ve bilimsel haberlerin bulunduğu kategoriler yer alıyor. Algoritmanın bazı haber başlıklarında hata yaptığı hatalı eğlenceli görünmekle beraber haberlerin çoğu gayet ikna edici görünüyor. İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid’in istifası gibi haberler, gerçeğe çok yakın görünüyor.

Big Bird’ün geliştirdiği internet sitesinde yer alan sahte haberler bu kadar değil. ABD başkanlık yarışı ile ilgili kurgusal gelişmeler de sitede yer alan haberler arasında. En ilginç olan haberlerden biri ise çelişkili raporlar bezenmiş bir corona virüsü salgını hakkında hazırlanmış bir haber.

Big Bird, internet sitesini kullanarak gazetecilerin çok daha kısa sürede vurucu haberler yapabileceğini düşünüyor. Haber şablonunu kullanmak isteyen gazeteciler, algoritmanın hatalarını kaldırıp, gerçek bilgilerle haberi tamamlayabilirler. En azından Big Bird, böyle olması gerektiğini söylüyor. Ancak sitede yayınlanan haberlerin içerikleri ve yazılış tarzlarının gerçeğe çok benzemesi, bazı sahte haberlerin yayılmasına ve yanlış bilgilendirmeye sebep olabilir.