Yatağın hangi tarafında uyumayı daha çok seviyorsunuz? Sağ tarafta uyuyanlar… Size kötü bir haberimiz var!

Bardağın dolu tarafından bakarsak aslında o kadar da kötü değil. Ancak bilimsel araştırmalar, yatağın hangi tarafında yattığımız ruh hâlimizi bir hayli etkiliyormuş.

Yani sağ veya sol seçimlerinizi artık ‘rastgele’ yapmamanız, sabah ve günün geri kalanındaki ruh hâliniz adına sağlıklı bir seçim olabilir.

Çoğumuz yatakta yattığımız tarafı umursamıyoruz.

Neresi denk gelirse orada bile yattığımız oluyor kabul edelim. Fakat bu konuyla ilgili araştırma gerçekleştiren uzmanlar, yattığımız tarafın ruh sağlığımızda büyük bir etkisi olduğunu keşfetti. Sabah yorgun, depresif ve mutsuz hissediyorsanız; yattığınız tarafı tekrar kontrol edin.

British Wool tarafından gerçekleştirilen çalışma, yatağın sol tarafında uyuyan kişilerin sağ tarafta uyuyanlara nazaran daha iyimser olduklarını gösteriyor.

1500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankette kişilerin çoğunluğu bu genellemeye giriyor.

Anketin sonuçlarına göre yatağın sol tarafında uyuyan insanların %66’sı kendilerini ‘iyimser’ olarak tanımlarken sağ tarafta uyuyanların ise bir o kadar tersi durumda olduğu görülüyor. Ayrıca bu durumun bir de mizahi bir yönü var.

Yatağın sağında yatan kişilerin iyi bir espri anlayışına sahip olması sadece %38’lik bir oranı gösteriyor. Sol tarafta uyuyan kişilerin ise kaliteli bir mizah anlayışına sahip olduğu sonuçların arasında. O kadar mühim bir şey değil elbette ancak daha kaliteli bir uyku çekmenin anahtarı da buradan geçiyor. Çünkü yatağın sağ tarafında uyuyanların uykusunun sık sık bölündüğü de gözlemlendi.

Yatağın lanetli olan sağ tarafına karşı artık daha dikkatli olabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: