Hepimiz o anı yaşamışızdır: Masada oturmuşsunuz, mideniz guruldamaya başlamış ve önünüzdeki leziz yemek sizi âdeta "Hadi ama bir an önce ye!" diye çağırıyor. Açlıkla yarışa girdiğinizde ise birdenbire... Hıçkırık!

Beklenmedik, küçük ama sinir bozucu. Peki, hiç düşündünüz mü? Neden hızlı yemek yerken hıçkırık tutar?

Yediklerimizden yemek yeme şeklimize kadar hıçkırığı tetikleyen bazı faktörler var.

Öncelikle hıçkırığın ana kahramanı diyaframı tanıyalım.

Diyafram, göğüs ve karın boşluğumuzu birbirinden ayıran, solunum sisteminde önemli rol oynayan bir kasımız. Normalde nefes alırken bu kasın aşağı yukarı hareketi sayesinde ciğerlerimize hava doluyor ve çıkıyor. Ancak hızlı yemek yerken işler biraz karışıyor.

Yemekle birlikte hızla aldığınız hava, bu kasın istemsiz şekilde kasılmasına neden olabiliyor. Yani yemeğinizi aceleyle mideye indirirken, istemeden büyük miktarda hava da yutmuş oluyorsunuz.

Bu hava, diyaframın aniden kasılmasına ve bu kasılmalar sonucu ani, kontrolsüz nefes alıp vermenize yol açıyor. İşte hıçkırık tam olarak burada devreye giriyor: Ani hava girişinin ardından, ses telleriniz hızla kapanıyor ve ortaya o tanıdık, hafif sinir bozucu "hık" sesi çıkıyor.

Hıçkırığın bir başka nedeni de sinir sistemi olabiliyor.

Hızlı yemek yediğinizde, mide hızla genişliyor ve bu durum sinir sisteminde "acil durum" sinyalleri oluşturuyor. Özellikle diyaframın hareketlerini kontrol eden vagus siniri bu genişlemeye karşı hassas olabiliyor.

Mideyi dolduran hava ve yiyeceklerin fazlalığı, vagus sinirini rahatsız ediyor ve hıçkırığı tetikleyebiliyor. Yani sadece hızlı yemek yemek değil, aynı zamanda büyük lokmalar almak da bu hıçkırık nöbetlerini başlatabiliyor.

Bunların yanı sıra yedikleriniz de hıçkırığı tetikleyebiliyor. Baharatlı yiyecekler, çok sıcak veya çok soğuk yiyecekler tüketiyor, gazlı içecek ya da çok fazla alkol tüketiyorsanız da hıçkırıkla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Peki, hızlı yemek yerken sizi tutan bu hıçkırıklardan nasıl kurtulabilirsiniz?

Öncelikle, yavaş yemek hıçkırığı önlemenin en basit yolu. Küçük lokmalar almak, yavaş yavaş çiğnemek ve arada derin nefes alarak mideye fazladan hava girmesini engellemek oldukça etkili olabilir.

Soğuk su yudumlamak, nefesi bir süre tutmak, buzlu suyla gargara yapmak, dizleri göğse doğru çekerek öne doğru eğilmek, toz şeker yutmak veya limon ısırmak gibi klasik yöntemler de işe yarayabiliyor.

Yavaş yemekle sadece hıçkırığı engellemekle kalmaz, sindirim sisteminizin daha sağlıklı çalışmasına da yardımcı olabilirsiniz. Çünkü hızlı yemek yeme, midenize ekstra yük bindiriyor ve hazımsızlığa yol açabiliyor.

Yani yavaş yemek, sadece hıçkırığı değil, mideyi de mutlu ediyor!

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