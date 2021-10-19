Yemeksepeti'ni 2015 yılında satın alan Delivery Hero, Getir'in Avrupa'daki en büyük rakibi olarak nitelendirilen Gorillas'a yatırım yapmaya karar verdi. Gorillas'ın fon turuna katılan şirketin yatırdığı para ise tam tamına 235 milyon dolar.

Bildiğiniz üzere Getir ve Yemeksepeti arasında kıyasıya bir mücadele bulunuyor. Getir'in geçtiğimiz dönemde tıpkı Yemeksepeti gibi yemek teslimatı işine girmesi ve ardından da Yemeksepeti'nin BanaBi özelliğini sunması, işleri kızıştırmaya yetmişti.

Kısa bir süre önce Avrupa pazarına açılan Portekiz'de hizmet vermeye başlayarak faaliyete geçtiği ülke sayısını 8'e çıkaran Getir'in en büyük rakiplerinden biri, Yemeksepeti'nin sahibi tarafından destek gördü.

Delivery Hero, Gorillas'ın %8'lik hissesinin sahibi oldu

Getir'in Avrupa ve özellikle İngiltere'deki en büyük rakibi olarak nitelendirilen Gorillas'ın fonlama turu geçtiğimiz gün başladı. Geçen yaz yapılan değerlemede şirket değerinin 2,5 milyar dolar olduğunu açıklayan şirket, Delivery Hero tarafından 235 milyon dolarlık yatırım aldı.

Delivery Hero, yaptığı yatırımla birlikte Gorillas'ın %8'lik hissesinin sahibi oldu. 10 dakika içerisinde teslimat vaadi veren Alman merkezli Gorillas'a yatırım yapan şirketler arasında aynı zamanda Tencent Games, Coatue ve DST de yer aldı.