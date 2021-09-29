Merkez Bankası, 5 liralık ve 20 liralık banknotlarda değişiklik yapıldığını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre E9 emisyon grubu V. tertip yeni banknotlar, TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yardımcılarının imzasını taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 lira ve 20 lirayı temsil eden kağıt para banknotlarında değişikliğe gitti. Bu değişiklik, vatandaşlar için pek de bir şey ifade etmiyor. Zira yeni paralar, TCMB Bankası Şahap Kavcıoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük'ün imzalarını taşıyor olmaları nedeniyle öncekilerden ayrılıyor.

TCMB, E9 Emisyon Grubu banknotların V. tertip bölümünü bugün itibarıyla piyasaya sürecek. Vatandaşlar, 20 liralık banknotta Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’in imzalarını, 5 liralık banknotta ise yine Kavcıoğlu'ya ek olarak Dr. Uğur Namık Küçük'ün imzasını görecekler.

Banknotlarda imza dışında bir değişiklik bulunmuyor

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalarda, yeni banknotlarla ilgili şu ifadelere yer verildi; "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır."

TCMB'nin aldığı karar ile V. tertip banknot serisine iki yeni üye daha eklenmiş oldu. Merkez Bankası daha önce de 200 liralık ve 10 liralık banknotlar için aynı kararı aldı. Bu bağlamda; 100 liralık ve 50 liralık banknotlar için de konuşan TCMB yetkilileri, bu banknotlarla ilgili açıklamanın da yakın zamanda yapılacağını duyurdular.