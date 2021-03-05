Yeni bir Behzat Ç. dizisinin çekileceği ortaya çıktı. Bu dizinin Emrah Serbes'in Behzat Ç: Çekiç ve Gül isimli romanından uyarlanacağı, 3 sezon olacağı ve Netflix'te yayınlanacağı ifade ediliyor. Ancak bu yapım, alıştığımız Behzat Ç.'den biraz daha farklı olacak.

Bir döneme damgasını vuran ve Türkiye'nin en popüler yerli dizilerinden bir tanesi olmayı başaran Behzat Ç.'nin yeni bir versiyonunun çekileceği iddia edildi. Tele1'in haberine Emrah Serbes tarafından kaleme alınan ve mayıs ayında yayımlanacak olan romanı "Behzat Ç: Çekiç ve Gül", dizi olarak da seyircilerin karşısına çıkacak. Üstelik bu dizinin Netflix'te yer alacağı ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre önümüzdeki aylarda yayınlanması muhtemel dizi, bugüne kadar alıştığımız Behzat Ç. yapımlarından biraz daha farklı olacakmış. James Bond tarzında bir karakterin yaratıldığını bildiren Tele1, her sezon için de farklı bir başrol bulunacağını dile getiriyor. Sezon demişken, dizinin 3 sezondan oluşacağı ifade edildiğini belirtelim.

Cast çalışmaları başlamış

Diziyle ilgili edinilen bilgiler arasında, Behzat Ç: Çekiç ve Gül'ün Insignia Yapım tarafından üstlenildiği, Emrah Serbes’in hem senarist hem de yönetmen olacağı gibi detaylar bulunuyor. Başrolün kim olacağına dair çalışmalar devam ederken, dizinin cast çalışmalarına dün itibarıyla başlandığı bildiriliyor.

Bu arada, kafa karışıklığını gidermek adına Emrah Serbes'le ilgili birkaç şey söylemek gerekiyor. Ünlü yazar, bundan birkaç yıl önce ölümlü bir trafik kazasına karışmış ancak bu trafik kazası Serbes'in bir arkadaşı tarafından üstlenilmişti. 2017 yılının sonlarına doğru bir açıklama yapan Serbes, kazayı kendisinin yaptığını itiraf ederek tutuklanmıştı. 2018 yılında 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Serbes, COVID-19 nedeniyle tahliye edilen isimlerden bir tanesi. Yani Serbes, bir süredir tutuklu değil ve bu yüzden de dizinin yönetmen koltuğuna oturabilecek.