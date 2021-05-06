Citroen'in yeni kompakt SUV modeli C4, Türkiye'de satışa sunuluyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sürücülerin beğenisine sunulan yeni C4, tahmin edebileceğiniz gibi her bütçeye uygun bir fiyata sahip değil.

Son dönemde ortaya koymuş olduğu tasarımlar ile otomobil severlerin beğenisini kazanmayı başaran Citroen, küresel lansmanı geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yeni C4 modeli ile Türkiye'deki sürücülere de merhaba dedi. Son derece cesur ve karizmatik bir tasarıma sahip olan otomobil, yeni modelinde hatchback sınıfından SUV sınıfına geçiş yapmış durumda.

Bildiğiniz gibi şu ana kadar piyasaya sürülen neredeyse tüm Citroen C4 modelleri hatchback otomobiller olarak karşımıza çıkıyorlardı ve genel olarak kompakt bir yapıyla geliyorlardı. Yeni C4 ise tüketici taleplerine yanıt vermek amacıyla bir kompakt SUV otomobil olarak karşımıza çıkıyor ve dürüst olmak gerekirse sınıfındaki diğer araçlara kıyasla daha dinamik bir görünüm sunduğu söylenebilir.

Yeni Citroen C4'e ilk baktığımızda halihazırda satışta olan C3 ve C5 Aircross modelleriyle aynı tasarım diline sahip olduğunu kolaylıkla fark edebiliyoruz. Bununla birlikte C4, tasarımda çok daha keskin hatlara yer vererek C3 ve C5 Aircross'taki oval tasarımı bir miktar değiştiriyor. Bu nedenle C3 ve C5 Aircross'un tasarımını beğenen ama fazla oval bulanlar için yeni C4'ün tam kararında bir tasarım sunduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Citroen C4, Türkiye'de benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı yakıt tipi ile satışa sunulacak. Aslında aracın e-C4 isimli elektrikli versiyonu da bulunuyor ancak şu anda Türkiye'de satışa sunulmuş değil. Yılın son çeyreğinde e-C4'ün de Türkiye'de satışa sunulması muhtemel. Bu arada Citroen C4 ile ilgili tüm detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Citroen C4 Türkiye fiyatı