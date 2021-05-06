Son dönemde ortaya koymuş olduğu tasarımlar ile otomobil severlerin beğenisini kazanmayı başaran Citroen, küresel lansmanı geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yeni C4 modeli ile Türkiye'deki sürücülere de merhaba dedi. Son derece cesur ve karizmatik bir tasarıma sahip olan otomobil, yeni modelinde hatchback sınıfından SUV sınıfına geçiş yapmış durumda.
Bildiğiniz gibi şu ana kadar piyasaya sürülen neredeyse tüm Citroen C4 modelleri hatchback otomobiller olarak karşımıza çıkıyorlardı ve genel olarak kompakt bir yapıyla geliyorlardı. Yeni C4 ise tüketici taleplerine yanıt vermek amacıyla bir kompakt SUV otomobil olarak karşımıza çıkıyor ve dürüst olmak gerekirse sınıfındaki diğer araçlara kıyasla daha dinamik bir görünüm sunduğu söylenebilir.
Yeni Citroen C4'e ilk baktığımızda halihazırda satışta olan C3 ve C5 Aircross modelleriyle aynı tasarım diline sahip olduğunu kolaylıkla fark edebiliyoruz. Bununla birlikte C4, tasarımda çok daha keskin hatlara yer vererek C3 ve C5 Aircross'taki oval tasarımı bir miktar değiştiriyor. Bu nedenle C3 ve C5 Aircross'un tasarımını beğenen ama fazla oval bulanlar için yeni C4'ün tam kararında bir tasarım sunduğunu söyleyebiliriz.
Yeni Citroen C4, Türkiye'de benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı yakıt tipi ile satışa sunulacak. Aslında aracın e-C4 isimli elektrikli versiyonu da bulunuyor ancak şu anda Türkiye'de satışa sunulmuş değil. Yılın son çeyreğinde e-C4'ün de Türkiye'de satışa sunulması muhtemel. Bu arada Citroen C4 ile ilgili tüm detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Citroen C4 Türkiye fiyatı
- Feel 1.2 Puretech 100 HP Manuel
- Fiyatı: 225.000 TL
- Lansman özel fiyatı: 219.000 TL
- Feel Bold 1.2 Puretech 130 HP EAT8
- Fiyatı: 315.000 TL
- Lansman özel fiyatı: 307.000 TL
- Shine 1.2 Puretech 130 HP EAT8
- Fiyatı: 335.000 TL
- Lansman özel fiyatı: 327.000 TL
- Shine Bold 1.2 Puretech 155 HP EAT8
- Fiyatı: 355.000 TL
- Lansman özel fiyatı: 347.000 TL
- Feel Bold 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8
- Fiyatı: 335.000 TL
- Lansman özel fiyatı: 327.000 TL
- Shine 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8
- Fiyatı: 355.000 TL
- Lansman özel fiyatı: 347.000 TL
- Shine Bold 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8
- Fiyatı: 375.000 TL
- Lansman özel fiyatı: 367.000 TL