Fransız otomobil üreticisi Citroën’in Kompakt Hatchback sınıfındaki yenilenen modeli C4, önceki nesillerden aldığı dersler sonucunda bambaşka bir otomobil olarak Avrupa’daki yerini aldı. Yeni bir tasarım anlayışıyla kullanıcıların beğenisine sunulan Citroën C4, henüz Türkiye pazarında satışa çıkmadı.

PSA grubunun otomobil üreticilerinden Citroën’in Kompakt Hatchback sınıfı için üretmiş olduğu C4, 2021’i yeni bir tasarım anlayışıyla ve geliştirilen iç mekanıyla karşılıyor. Hem agresif hem de yeni nesile uygun bir tasarıma sahip olan Citroën C4 2021, hem arkada hem de önde alışılmamış bir profil çiziyor.

Kompakt Hatchback sınıfındaki bir otomobile göre oldukça iri ve kaslı görünen Citroën C4, Feel, Feel Back ve Shine olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle karşımıza çıkacak. Bir önceki nesline göre tamamen bir değişim süreci geçiren C4, Avrupa’da satışa sunulmuş olmasına rağmen henüz Türkiye’ye giriş yapmış değil.

Tasarım:

Dış tasarım: Citroen'in yeni nesil çizgilerini taşıyan bir SUV gövdesi:

Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşan Citroën C4, 17 ve 18 inç boyutlarındaki jantlarıyla satışa sunuldu. Tamamen LED gündüz farları ve köşe bölgeleri korumaya yarayan plastik parçalarla rakibi olan diğer modellere göre öne çıkan bir tasarım çizgisi edinen Citroën C4, kendine has bir tarz edinmişe benziyor.

İlk bakışta bir Crossover modeli sanılsa da Citroën C4’ün Kompakt Hatchback olarak sınıflandırılması onu sınıfının en kaslı modellerinden biri olarak anılmasını sağlıyor. Alışılmadık bir şekilde yükseğe konumlandırılan far yapısıyla dikkat çeken C4’ün lansman rengi ise turuncu.

İç tasarım: 10 inç ekran ile zenginleştirilen kontroller

Konforu bir öncelik olarak kullanıcılara sunan Citroën C4, Advanced Comfort adlı teknolojiyle hazırlanmış olan koltuklarıyla kullanıcıya en iyi konforu vaad ediyor. Son derece modern bir iç mekan ile hem ferah hem de güncel görünen C4, kullanıcıları 10 inç boyutundaki bilgi-eğlence ekranıyla karşılıyor. Citroën C4, yalnızca sürücünün değil yolcuların da konforuna düşkün bir model olarak ön yolcu koltuğunda yolculuk eden kişi için akıllı cihaz sabitleyici bir mekanizmayı da beraberinde getiriyor.

Güvenlik:

Otoyol sürüş yardımcısı:

Citroën C4, şehirlerarası yolculuklarda da sürücünün konforuna odaklanmaya devam ediyor. Bu sürüş yardımcısı sayesinde otonom sürüş deneyimini andıran bir ek şoför teknolojisiyle kullanıcıya rahat hissettiren C4, şerit takibi, hız sınırı denetleme gibi işlevleri yerine getirebiliyor.

Adaptif hız sabitleme sistemi:

Citroën C4, kullanıcıların monoton akan trafikte gaz pedalıyla olan temasını azaltmak için hız sabitleme sistemini kullanıyor. Bu sistem sayesinde kullanıcı, hangi hızda sabitlemeyi aktif ederse etsin C4’ün algıları daima açık kalıyor. Bununla birlikte C4’ün hızı öndeki aracın hızına göre ayarlanıyor ve takip mesafesi korunuyor.

Kör nokta uyarı sistemi:

Citroën C4 kullanıcılarının kör noktalarla ilgili endişe etmesi gerekmiyor. C4, dışında konumlandırılmış kameralar sayesinde kullanıcının aynalarla bile hakim olamayacağı noktaları tespit edebiliyor ve olası bir tehlikede hem sesli hem de görsel olarak kullanıcıyı uyarıyor.

Aktif güvenlik freni:

Citroën C4, tehlike anında kullanıcının doğru zamanda fren yapmaması durumunda kontrolü eline alarak güvenli freni uyguluyor. Buna, aracın önüne bir yayanın atlaması veya yolun ilerisinde seyir halinde olan bir aracın aniden fren yapması gibi senaryolar da dahil.

Konfor:

Anahtarsız giriş ve çalıştırma:

Günümüz otomobillerinin en önemli konfor unsurlarından biri olan bu teknoloji, kullanıcının anahtara hiç temas etmeden Citroën C4’üne giriş yapmasına ve motorunu çalıştırmasına olanak sağlıyor.

360 derece görüş:

Citroën C4’teki birçok teknolojinin veri kaynağı olan bu kameralar, aynı zamanda kullanıcının bilgi-eğlence ekranından dilediği an aracın etrafını gözlemleyebilmesini sağlıyor. Bu görüş sistemi sayesinde kullanıcının park etme sırasında kaldırıma tekerlek sürtme devri sona eriyor.

Uzun far asistanı:

Eğer kullanıcı sürüş sırasında far aydınlatmasının durumundan haberdar değilse ve bununla birlikte C4 de yeterli görüş alanının aydınlatılmadığına karar verirse uzun fark asistanı devreye giriyor. Bu asistan, kullanıcının görmesi gereken alanı gördüğünden emin olmak için bazı durumlarda uzun farları aktif eder ve ihtiyaç olmadığında devre dışı bırakır.

Head-up Display:

Kullanıcının sürüş sırasında gözlerini yoldan ayırmadan hem hız bilgisini hem de yol bilgisini edinebilmesini sağlayan Head-up Display, C4 henüz ülkemizde satışa sunulmamış olsa da tahminimizce opsiyonel olarak satışa sunulan bir teknoloji olacaktır.

Citroën C4 donanım paketleri:

C4 Feel

C4 Feel Back

C4 Shine

Yenilenen Citroën C4, toplamda 3 farklı donanım paketiyle Avrupa’da kullanıcılara sunuldu. Ülkemizde de görmeyi beklediğimiz Feel, Feel Back ve Shine donanımları, benzinli ve elektrikli olmak üzere 2 farklı motor seçeneğiyle zengin bir seçim tablosu sunuyor.

En donanımlı paket olan Shine’da 18 inç alaşımlı jantlarla birlikte gelen Citroën C4, bununla birlikte bu donanımda 10 inç boyutundaki bilgi-eğlence ekranını ve tamamen dijital kadranı da standart olarak sunacaktır.

Citroën C4 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Benzinli ve elektrikli olmak üzere 2 farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkan Citroën C4, henüz ülkemizde satışa sunulmadığı için şanzıman konusu bir bilinmez olarak kalıyor. Gelin Citroën C4’ün motor seçeneklerine birlikte göz atalım.

1,2L Benzinli Düz Vites(131 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,8

4,8 Şehir içi (lt/100 km): 5,7

5,7 Şehir dışı (lt/100 km): 4,2

1,5L Benzinli Otomatik (131 HP):

Ortalama (lt/100 km): 3,8

3,8 Şehir içi (lt/100 km): 4,2

4,2 Şehir dışı (lt/100 km): 3,5

e-C4 Elektrikli Otomatik (136 HP):

Menzil: 350 kilometre

Citroën C4 2021 fiyatları:

Citroën, C4 2021’i Avrupa pazarında satışa sunmuş olsa da henüz Türkiye’de satışa sunmadı. Önümüzdeki aylarda yenilenen C4’ün ülkemizde giriş yapmasıyla birlikte güncel fiyat listesiyle yazımızı güncelleyeceğiz.

Bu yazımızda Citroën’in Kompakt Hatchback sınıfı için üretmiş olduğu C4’ün 2021 modelini ele aldık. Siz de Citroën C4 2021 ile ilgili düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.