İngiliz arazi aracı üreticisi Land Rover'ın sevilen Discovery modelinin makyajlı versiyonu, Nürburgring'de test edilirken objektiflere yakalandı. Tasarım kısmında büyük değişikliklere ev sahipliği yapması beklenmeyen aracın, esas değişimi içeride yaşaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında 2020 Land Rover Defender modelini piyasaya süren İngiliz üretici Land Rover, serideki diğer mevcut modellerini güncellemek için çalışmalarına devam ediyor. Firmanın güncellemeyi planladığı araçlardan biri de uzun süredir önemli bir değişiklik almayan Land Rover Discovery modeli.

Daha önceleri güncellenmiş Land Rover Discovery Sport’un prototiplerini görmüştük ancak bu kez normal Land Rover Discovery’nin yenilenmiş versiyonuna ilk kez bakış atacağız. Nürburgring’de kamuflajlı bir şekilde objektiflere yakalanan araç; mevcut modele kıyasla hafif değişikliklerle gelecek gibi görünüyor.

2021 Land Rover Discovery, esas değişiklikleri içeride yaşayacak:

Kamuflajdan dolayı yenilenen modelin tasarım detaylarını tam olarak göremesek de 2021 Land Rover Discovery, daha modern görünmek için yenilenen tamponlara ek olarak ızgara ve ön-arka farlarda da ufak değişiklikler barındıracak. İç mekânda ise bazı tasarım değişiklikleri ve güncellenmiş bir bilgi-eğlence sistemi gibi yükseltilmiş ekipmanların olacağı tahmin ediliyor.

2021 Land Rover Discovery’nin asıl değişimi kaputun altında yaşaması bekleniyor. Mevcut Land Rover Discovery, 340 beygir güç ve 332 lb-ft torka sahip 3,0 litrelik süperşarjlı V6 benzinli motor ve 258 beygir güç ve 443 lb-ft tork üreten 3,0 litrelik turbo V6 dizel olmak üzere iki farklı V6 motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Her iki güç aktarma organında da sekiz ileri otomatik şanzıman yer alıyor.

Bu noktada yenilenmiş Discovery, tıpkı yeni Defender’da olduğu gibi 48 volt yarı hibrit sistemiyle satışa sunulması bekleniyor. Bununla birlikte yeni modelin, Range Rover Evoque ve Discovery Sport’un 1,5 litrelik PHEV motorundan daha büyük bir motorla gelmesinin de kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirtelim.

2021 Land Rover Discovery’nin tanıtım tarihine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Mevcut geliştirme durumundan yola çıkacak makyajlı Land Rover Discovery’nin bu yılın sonlarında veya önümüzdeki yılın başlarında tanıtılıp 2021’in ilerleyen aylarında satışa sunulacağını söyleyebiliriz.