Hubble, Spiral Galaksi İçinde Başka Spiraller Buldu

Uzayda eşine az rastlanır bir görüntü elde edildi. Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntüde bir spiral galaksi içinde başka spirallerin olduğu saptandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) teleskobu olan Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanan gök bilimciler, spiral bir galakside sıra dışı bir durum gözlemledi. İlk bakışta tipik bir spiral galaksi gibi görünen yapının dikkatli bakıldığında merkezinde iki adet rüzgar gülü biçiminde kolu olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte galaktik merkezi boydan boya kesen madde de görüntülendi.

Aslında bu durum, spiral kolların içinde halkaların olmasından ileri geliyor. Dolayısıyla bir spiral içinde spiraller oluşuyor. Sarmal galaksi olarak da bilinen spiral galaksilerin kollarında yıldız oluşumu meydana geliyor. Galaksinin merkezine doğru yaşlı yıldızlar çoğunlukta ve bunların sayısı, şişkin bölgede daha fazla. İçinde Güneş sisteminin de bulunduğu Samanyolu Galaksisi, spiral türde bir galaksi örneğidir.

Hubble'dan sıra dışı galaksi gözlemi:

Hubble’ın gözlemlediği NGC 2273 adındaki galaksi, sahip olduğu söz konusu şekille çoklu yapı olarak tanımlanıyor. Bu tür galaksiler, iç tarafta bir halka ve dış tarafta iki halka barındırıyor. NGC 2273, çok fazla farklı halkaya sahip olması nedeniyle nadir bir galaksi türü olarak diğerlerinden ayrılıyor. İsveçli gök bilimci Nils Duner tarafından 1867 yılında keşfedilen söz konusu galaksi, Vaşak takımyıldızı tarafında yer alıyor.

Galaksinin sarmal kolları, birbirine yaklaşmak üzere dolaşıyor gibi görünen halkalar sayesinde mevcut yapısına kavuşuyor. NGC 2273'ün iki halkası, bir araya gelen iki dönen spiral koldan oluşuyor. İç halkaysa benzer bir şekilde bağlanmış gibi görünen galaktik merkeze yakın iki arklanma yapısıyla meydana geliyor.

NGC 2273, spiral içinde spiraller barındırıyor:

NGC 2273'ün tek ilginç özelliği bu halkalar değil. Galaksi, son derece parlak çekirdek yapısından dolayı Seyfert türü galaksi olarak tanımlanıyor. Böyle bir galaksinin merkezi, süper kütleli bir kara delik tarafından destekleniyor ve Samanyolu gibi bir galaksiyi gölgede bırakacak kadar parlayabilme kapasitesine sahip.