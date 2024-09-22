Apple Intelligence yapay zekâ modeli kullanılan tamamen yenilenmiş Siri'nin beklenenden önce geleceği iddia edildi.

Apple, yakın zamanda gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Siri özelliklerini duyurmuştu. Bu özelliklerin de yakın zamanda geleceği belirtilmişti. Sonrasında Siri'nin ne zaman Apple Intelligence yapay zekâ modelinden güç almaya başlayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili Mark Gurman'dan haber geldi.

Gurman, Apple Intelligence özelliklerinin ne zaman geleceğine dair bir yol haritası paylaştı. Görünüşe göre yeni Siri özellikleri iOS 18.3 ile birlikte gelecek. Daha önce bu özelliklerin iOS 18.4 ile birlikte geleceği tahmin ediliyordu. Öte yandan Siri'nin tüm özellikleri aynı anda gelmeyecek.

İşte gelecek iOS güncellemelerinin takvimi:

Gurman'ın paylaştığı detaylar, iOS 18 güncellemelerinin ne zaman geleceğine dair de bilgiler paylaştı. Buna göre iOS takvimi, dahili (sistem içinde) ve piyasaya sürme aşamasında şu şekilde olacak:

iOS 18.1 bu hafta içinde dahili olarak tamamlandı ve Ekim ayının ortasında piyasaya sürülecek.

bu hafta içinde dahili olarak tamamlandı ve Ekim ayının ortasında piyasaya sürülecek. iOS 18.2 kasım ayının başlarında dahili olarak tamamlanacak ve aralık ayında piyasaya sürülecek.

kasım ayının başlarında dahili olarak tamamlanacak ve aralık ayında piyasaya sürülecek. iOS 18.3 bu yılın sonuna kadar dahili olarak tamamlanacak ve ocak ayında piyasaya sürülecek.

bu yılın sonuna kadar dahili olarak tamamlanacak ve ocak ayında piyasaya sürülecek. iOS 18.4 ise şubat ayının başlarında dahili olarak tamamlanacak ve bir sonraki ay piyasaya sürülecek.

iOS 18.1 ile Apple Intelligence'ın ilk kullanımlarını göreceğiz. Siri'nin arayüzü değişecek ve daha hızlı cevap vermesi sağlanacak. Ayrıca yazım araçlarını, fotoğraf temizlemeyi ve bildirim özetlerini de kullanmak mümkün olacak.