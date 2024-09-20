Apple, Apple Intelligence özelliklerini de içeren iOS 18.1'in ilk genel beta sürümünü yayımladı. Peki bu özellikleri Türkiye'den nasıl deneyebilirsiniz?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda düzenlediği WWDC 2024 etkinliklerinde, iPhone'lara yapay zekâ desteği getirecek Apple Intelligence özelliklerini duyurmuştu. Apple, bu özelliklerin ilk aşamada sadece İngilizce destek vereceğini söyledi. Ayrıca Apple Intelligence özellikleri, önce ABD'deki tüketicilerin beğenisine sunulacaktı.

iOS 18.1'in ilk genel beta sürümünü yayımlayan Apple, kullanıcıların Apple Intelligence özelliklerini kısmen de olsa denemelerine izin vermeye başladı. Böylelikle iPhone 15 Pro ve daha yeni bir model satın alan tüketiciler, Apple Intelligence özelliklerini deneyimlemeye başlamış oldular. Peki bu özellikleri Türkiye'de denemenin bir yolu yok mu?

Apple Intelligence Türkiye'de nasıl kullanılır?

Apple Intelligence özelliklerini Türkiye'de doğrudan kullanmanız için bir yol yok. Bu noktada iş tamamen Apple'ın insafına kaldı. Şirket ne zaman özelliklerin kapsamını Türkiye'de, Türkçe dil desteği sunacak olursa iPhone'ların yapay zekâ özelliklerini o zaman deneyimleme fırsatı yakalayacağız. Ancak dolambaçlı yolları denemek isterseniz bu özelliklere şimdiden ulaşmanın bir yöntemi var.

Eğer siz de Apple Intelligence özelliklerini Türkiye'de kullanmak istiyorsanız telefonunuzun bazı ayarlarını değiştirerek bunu yapmanız mümkün. Peki nasıl?

Apple Intelligence özelliklerini Türkiye'de kullanmak için yapılması gerekenler

Adım #1: Telefonda Siri’nin ve iPhone’un dilini ABD İngilizcesine çevirin.

Telefonda Siri’nin ve iPhone’un dilini ABD İngilizcesine çevirin. Adım #2: iOS 18.1'in genel beta sürümünü yükleyin.

İşte bu iki adımı uygulamak, Türkiye'de Apple Intelligence özelliklerini kullanmanızı sağlayacaktır. Dil ve bölge seçeneğini Ayarlar uygulamasında "Genel" bölümü içerisinde bulabilirsiniz. Eğer bu işlem işe yaramaz ise telefonunuzu formatlamayı, ilk kurulum sırasında ABD ve İngilizce seçeneklerini seçmeyi tercih edebilirsiniz. Siri'nin dilini ise Ayarlar uygulamasında "Siri" bölümü içerisinde bulabilirsiniz.

Önemli not: Beta sürüm güncellemeleri, her zaman için çeşitli sorunlara ev sahipliği yapar. Yani Apple Intelligence özelliklerini test etme noktasında kararlıysanız bunu göze almanız gerekecek. Ayrıca telefonu formatlamak da kişisel verilerinizin kaybolmasına neden olacak. Bu yüzden; böyle bir karar almadan önce iyice düşünün.

Apple Intelligence özelliklerini destekleyen iPhone modelleri:

Apple'ın iPhone'lara getirdiği yapay zekâ özellikleri için: