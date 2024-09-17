Bilim insanları, DNA'nın veri depolama ve hesaplama işlevlerini bir arada yapabilen yeni bulgularından bahsetti.

Yeni yapılan bir araştırma DNA'nın hem veri depolayabilen hem de hesaplama yapabilen bir sistem olarak kullanılabileceğini gösterdi. Bilim insanları, DNA'nın geleneksel bilgisayar işlevlerini yerine getirebilen ilk örneklerini geliştirdi.

DNA bilgisayarı, geleneksel silikon bileşenler yerine DNA, biyokimya ve moleküler biyoloji kullanarak hesaplama yapan yeni nesil bilgisayarlardır. North Carolina State Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, DNA'nın veri depolama ve işlem yapma işlevlerini aynı anda gerçekleştirebileceğini kanıtladı.

Moleküler bilgisayarların geleceği

Geliştirilen yeni sistem, DNA'nın veriyi depolama, okuma, silme, taşıma ve yeniden yazma gibi işlemleri gerçekleştirebilmesini sağlıyor. Bu yenilik DNA'nın biyolojik bilgisayar olarak kullanılmasını mümkün kılmakta.

Bu sistemin temelinde DNA'nın küçük dendrikolloid yapılar üzerinde depolanması yatıyor. Bu yapı DNA'nın güvenli bir şekilde saklanmasını ve sürekli olarak düzenlenmesini sağlıyor. Ayrıca dendrikolloidler sayesinde DNA bilgisi uzun süre bozulmadan korunabiliyor; düşük sıcaklıklarda milyonlarca yıl dayanabileceği öngörülüyor.

Bu yeni DNA bilgisayarı teknolojisi, devasa veri setlerini çok küçük bir alanda saklama ve işlem yapma kapasitesi sunuyor. Henüz geniş çapta kullanılmasa da, bu gelişmeler moleküler bilgisayar teknolojisinin geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.