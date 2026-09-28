Apple’ın üzerinde çalıştığı yeni Vision Pro modelleri hakkında bilgiler geldi. Şu anda birden fazla cihaz üzerinde çalışılıyor.

Apple, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı Vision Pro ile karma gerçeklik alanına resmen giriş yapmıştı. Ancak bu cihazın belli ülkelerde satılması ve 3700 dolarlık fiyata sahip olması herkes tarafından erişilebilir bir ürün olmadığı anlamına geliyordu.

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Bu yüzden de kullanıcılar, şirketin sonradan sunacağı Vision Pro modellerini merak etmeye başladı. Şimdi ise bu konuda yeni bilgiler geldi. Apple’ın ilk Vision Pro modelini piyasaya sürmesinin ardından teknoloji dünyasındaki ana beklenti, yüzü yormayan ve çok daha hafif bir "Vision Air" modelinin gelmesi yönündeydi. Geçen yıl rafa kaldırılan N100 kod adlı Vision Air projesinin ardından Apple'ın havlu atmadığı ve benzer hedefler taşıyan N224 kod adlı tamamen yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi.

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Birden fazla yeni Vision Pro modeli üzerinde çalışılıyor

Sızıntı kaynaklarına göre N224, ilk Vision Air projesinden farklı olarak sadece "düşük maliyetli" bir cihaz olmayabilir. Şirketin, mevcut M5 işlemcili Vision Pro modelinin yerini alacak, amiral gemisi deneyimini korurken fiyatı nispeten daha erişilebilir bir seviyeye çekecek bir yeni nesil üzerinde durduğu aktarılıyor.

Geliştirme sürecinin henüz çok başında olunduğu ifade edilen N224 projesi için Apple mühendislerinin masasında dört farklı konsept yer alıyor. Bu konseptler arasında en dikkat çekici olanlardan biri, yakın zamanda tanıtılan Meta VR gözlüklerinde görülen ve batarya ile bilgi-işlem bileşenlerini harici bir birime taşıyan mimari.

Vision Pro'nun zaten harici bir batarya paketi kullandığı göz önüne alındığında, ana işlem birimini de bu harici pakete kaydırmanın cihaz ağırlığını ciddi oranda düşüreceği değerlendiriliyor. Ancak Apple yönetimindeki bazı üst düzey yöneticilerin harici birim fikrine sıcak bakmadığı ve "hepsi bir arada" tasarıma sadık kalınmasını istediği aktarılan detaylar arasında.

Mevcut Vision Pro modelinin yumurta biçimindeki temel formunu koruyan ancak malzeme yapısını kökten değiştiren prototipler de test ediliyor. Apple’ın ağırlığı azaltabilmek adına plastik, titanyum, farklı metal alaşımları ve çeşitli hafif malzemeleri aktif olarak denediği ifade edilmiş.

Gelecekte sunulması beklenen A20 Pro işlemci gibi yüksek termal verimliliğe sahip A-serisi yongalar sayesinde, visionOS işletim sistemini aktif fan soğutmasına ihtiyaç duymadan çalıştırabilecek bir mimarinin mümkün olabileceği de iddialarda yer aldı. Yine de dahili kararsızlıklar ve tasarımdaki netleşmemiş adımlar nedeniyle yeni modellerin kullanıcılarla buluşmasının 2028 sonu ile 2029 başı arasını bulabileceği belirtilmiş.