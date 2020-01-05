WhatsApp'ta Yayılan 'Yeni Yıl Virüsü' Tehlikesi

Yeni yayılmaya başlayan 'Yeni Yıl Virüsü' internet kullanıcılarının, özellikle de akıllı telefon sahiplerinin başını ağrıtıyor. Basit bir mesaj olarak kendini gösteren virüs, bilmeden tıklayan kişiyi zararlı bir siteye götürüyor. Ülkemizde henüz yayılmamış olan virüs için tedbir almakta fayda var.

Zararlı yazılımlar internet kullanıcılarının gizlilik ve güvenlik haklarını ihlal etmeye devam ediyor. Her sene en azından birkaç yaygın virüs, internet aleminde trend olarak kendinden korkutmayı başarıyor. Bu yılsa bu virüs akımlarına popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden bulaşan bir virüsle başlamış bulunuyoruz.

Son birkaç saattir hakkında çok fazla konuşulan ‘Yeni Yıl Virüsü’, insanları tedirgin etmeye başladı. Bu virüs aslında çok sıradan ve basit görünümlü olsa da gerekli şartlar sağlanırsa gerçekten tehlikeli bir hale gelebiliyor.

Virüsün içeriği basit ama rahatsız edici

‘Yeni Yıl Virüsü’ zararlı dosyalar içeren internet sayfalarına yönlendiren WhatsApp mesajlarıyla yayılıyor. Bu mesajlarda bulunan bağlantılara tıkladığınız takdirde akıllı telefonunuza ya da bilgisayarınıza bulaşabilecek virüsün yolunu açmış oluyorsunuz. Bununla beraber rahatsız edici, sürekli karşınıza çıkan reklamlar, kişisel veri talepleri ve bazı servislere üyelik teklifleri de başınızı ağrıtabilir.

Virüs bazı ülkelerde yayılmakta ve şu anda ülkemizdeki internet kullanıcıları için büyük bir risk teşkil etmiyor. Tabii ki internette hiçbir şey yayılmak için uzun bir süre gerektirmiyor. Bu yüzden bilgilenmekte ve önlem almakta fayda var.

Virüs nasıl saptanabilir?

‘Yeni Yıl Virüsü’nün kendini pazarlama yöntemi gayet basit ve aslında zararlı bir içeriğe yönlendirdiği çok belli. Virüs, WhatsApp üzerinden yollanan ve zararlı linki içeren bir selamlama mesajı olarak kendini gösteriyor. Bu devirde internet hakkında ortalama bilgisi olan kimse belirsiz bir link içeren bir selamlama mesajına tıklamaz. Ancak internet alemi hakkında yeterince bilgisi olmayan birçok insan WhatsApp’ı aktif olarak kullanıyor ve bu da tüm kullanıcıları virüsün kolay hedefi haline getiriyor. Bu nedenle dikkatli olmanızda fayda var.