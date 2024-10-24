Trafik düzenlemelerinde önemli değişiklikler yapılıyor. Bunlardan birisi de Türkiye ve Avrupa’da ortak kullanılan trafik levhasının değişmesi.

Yolda bu levhayı görürseniz sakın artık şaşırmayın!

Peki birazdan göreceğiniz bu levha, ne anlama geliyor?

Trafik güvenliği, her geçen gün daha da önem kazanan bir konu.

Bu bağlamda Türkiye ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılan 'yol ver' levhası, yeni bir tasarımla güncelleniyor. İspanya'da tanıtılan P-35 levhası, sürücülere önemli uyarılar yaparak trafik akışını daha güvenli hâle getirmeyi amaçlıyor.

İki otomobil ve iç içe geçmiş okların görüldüğü levha, Türkiye ve Ukrayna’da da geçerli olacak.

Peki P-35 levhası ne anlama geliyor?

Yeni P-35 levhası, yol ayrımları ve kavşaklarda sürücülerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Tasarımında iki otomobil ve iç içe geçmiş oklar bulunan bu levha, yaklaşan bir yol kesişimini göstererek sürücülere bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatacak. Özellikle çatal yollar ve kavşaklarda bu levhanın, çarpışma riskini azaltacağı öngörülüyor.

P-35 levhası, özellikle yoğun trafik kazalarının yaşandığı bölgelerde, kavşaklar, yol ayrımları ve tehlikeli geçiş noktalarında karşımıza çıkacak. Bu yeni tasarım, sürücülerin dikkatini artırarak daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Daha güvenli bir yol için atılan bu yeni adımı siz nasıl buldunuz?

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