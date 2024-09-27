Yollarda en fazla gördüğümüz levhalardan birisi de “Dur” işareti. Genelde trafik levhalarının daire şeklinde olduğunu ele alırsak, dur işareti neden sekizgen bir şekle sahip olabilir?

Öylesine yapılmış bir tasarım olmadığını baştan belirelim. Çünkü bu şeklin arkasında uzun bir tarih yatıyor.

Öyle ki trafik kurallarının bile gelişmediği bir dönemden bahsediyoruz!

Dur işaretinin kökenleri, otomobilin ilk dönemlerine kadar uzanıyor.

O dönemde trafik kuralları henüz gelişmediği için yolculuklar son derece kaotikti. Bu karmaşayı önlemek için Amerikalı iş insanı William Phelps Eno, yol güvenliği için ilk kuralları önermişti. Dur işareti de bu kurallar çerçevesinde, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla tanıtılmış oldu.

1923’te, Mississippi Vadisi Eyalet Karayolları Daireleri Birliği tarafından oluşturulan yol işareti şemasında, dur işaretinin şekli sekizgen olarak belirlendi. Bu sistemde işaretler, tehlike seviyesine göre sıralandı; en yüksek tehlike daire, ardından sekizgen olarak belirlendi.

Sürücüler, tehlikeleri hızlı bir şekilde tanıyabilecekti.

Sekizgenin kendine özgü şekli, onu diğer işaretlerden ayırarak daha dikkat çekici bir hâle büründürüyor. Sekiz kenarlı yapı, sürücülerin bu tabelayı uzaktan tanımasını ve anlamasını kolaylaştırıyor. Böylece kavşaklarda sürücüler durmaları gerektiğini daha hızlı fark edebiliyorlar.

Ayrıca bu şekil, yol tabelalarının tipik formlarına uymadığı için de dikkat çekiyor. Arkadan bakıldığında da ayırt edilebilen şekle sahip dur levhası, sürücülerin hemen ayırt etmesini sağlayan önemli bir şekle sahip.

Siz hiç bu tabelanın şeklini bugüne dek fark etmiş miydiniz?

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