Yeni araçlarda bundan sonra bulunması gereken güvenlik sistemleri belirlendi. Şeritte tutma destek, gelişmiş acil frenleme, olay veri kaydedicisi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı, alkol kilidi kurulum kolaylığı ve aracın siber saldırılara karşı korunması güvenlik sistemleri arasında bulunuyor.

Yeni araçlarda bulunması zorunlu gelişmiş güvenlik sistemleriyle, karayollarında can ve mal güvenliğini korumak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar için Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği", bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelikle Bakanlık tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalar sayesinde piyasaya sunulacak araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması ve otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu amaçlandı.

Düzenlemeyle, ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak adına yeni araçlarda bulunması gereken gelişmiş güvenlik sistemleri zorunlu hale getirilerek, karayollarında can ve mal güvenliğini güncel teknolojiye uyumlu olarak korumak hedefleniyor.

Yeni araçlarda bulunması gereken güvenlik sistemleri

Söz konusu güvenlik sistemleri arasında acil durum şeritte tutma, gelişmiş acil (otomatik) frenleme, şeritte tutma destek, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı, olay veri kaydedicisi (kara kutu), kör nokta bilgi, alkol kilidi kurulum kolaylığı, akıllı hız destek, aracın siber saldırılara karşı korunması yer alıyor.

Gelişmiş güvenlik sistemlerinin kullanılmasıyla sürücüler, yolcular, yayalar ve bisikletliler için daha güvenli bir ulaşım olanağı öngörülüyor. Yönetmeliğin bazı maddeleri bugünden itibaren geçerli oldu. Diğer maddeleri ise 6 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olacak.