Yıllardır üzerinde çalışılan yerli araç Amperino, ilk kez görücüye çıktı. Şık bir tasarıma sahip olan aracın, 2025 yılı itibarıyla seri üretime başlanacak.

Bundan birkaç yıl önce sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Bursalı birkaç firmanın bir araya gelerek elektrikli araç üreteceğinden bahsetmiştik. "Amperino" olarak isimlendirilen bu elektrikli araç, küçük yapısı sayesinde mobiliteyi iyileştirmeye odaklanıyordu. Ekip, geçtiğimiz mart ayında da Amperino'nun tasarım detaylarını paylaşmıştı.

Bugünse Amperino ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Artık Amperino C-100 olarak anacağımız otomobil, bugün ilk kez görücüye çıktı. Bursa'da gerçekleştirilen Go Green Türkiye Fuarı kapsamında sergilenen araç, katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. "C-100" ismi, Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edildi.

İşte Türkiye'nin yeni yerli otomobili

Amperino C-100, son dönemlerde popüler hâle gelen küçük şehir araçları arasında yer alacak. Henüz 150 kilometre menzil sunabiliyor olsa da seri üretime geçtiğinde 200 kilometreye kadar menzil sunacak olan araç, şehir içi kullanım için ideal olacak.

Yüzde 100'e yakın yerlilik oranına sahip olan C-100, 50 mühendisin 4 yıllık emeğinin karşılığı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen araç, evlerdeki elektrik sistemleriyle de şarj edilebilecek. Türkiye'nin yeni yerli otomobili, 3 kişilik yolcu kapasitesine sahip olacak. 370 litre bagaj hacmine sahip olan ve bunun alanında en iyi olduğunu söyleyen şirket, ağırlık merkezinin dengeli ve aşağıda olduğunu, bunun da daha iyi yol tutuşu sağladığını ifade ediyor.

Amperino C-100, resmiyette otomobil olarak geçmiyor. Hâl böyle olunca bu aracı sürmek için, 18 yaşını doldurmak ve B sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekmeyecek. 16 yaşını dolduran ve motosiklet ehliyeti alan bireyler de Amperino'yu kullanabilecekler.

Ancak bu yerli araca ulaşmak isteyen vatandaşların, bir süre daha beklemeleri gerekecek. Çünkü şirket, C-100'ün seri üretimine 2025 yılı itibarıyla başlayacak. Aracın fiyatı ise 15 bin ila 18 bin dolar olacak. Bu rakam, bugünün dolar kuruyla 500 bin TL seviyelerine geliyor. Citroen Ami'nin 379.000 TL olduğu bilgisini verelim.

Amperino C-100'ün geçmişte paylaşılan fotoğrafları için