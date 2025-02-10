2025'in ilk çeyreğinde yayınlanacak olan yerli oyun Anomalistic Revolution'ın demosu ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Bu demo üzerinden oyunu inceledik!

Anomalistic Revolution, Umigame Studios tarafından geliştirilen ve RPG, görsel roman ile aksiyon-runner mekaniklerini harmanlayan oldukça keyifli bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Henüz tam sürümü piyasaya sürülmemiş olsa da, oyunun demo versiyonu oyun hakkında önemli ipuçları veriyor.

Bu incelemede, hikayeye dair spoiler vermeden oyunun demosunu deneyimleyerek oynanış mekanikleri, hikâye anlatımı ve genel atmosferi üzerine bir değerlendirme yapacağız. Eğer oyun ilginizi çekerse, buraya tıklayıp Steam'de istek listenize eklemeyi unutmayın.

Oyun, bol bol gizem ve karanlık bir atmosfer seven herkesi içine almayı başarıyor

Oyuna Saye adında, genç bir yazılımcı olarak başlıyoruz. Saye'nin bizde uyandırdığı ilk izlenim yalnız, hırslı ve gizemli bir karakter oluşu. Biz de haliyle hemen bu role giriyoruz. Ayrıca oyunun ilk anlarından itibaren, hikayemizin büyük bir parçası olacağını anladığımız bir karakter daha var; Niko.

Çok geçmeden Niko'nun aslında tam anlamıyla ''şeytan'' olduğunu öğreniyoruz. Üstelik biz de bu şeytana bir nevi ruhumuzu satmışız. Yaşadığımız şehirde aniden ortaya çıkmış dev bir krater var ve Niko, yani şeytan, bize bu kraterin gizemlerini çözmemize yardım edecek; sorulan tüm soruları doğru yanıtlayan bir yazılım yapmamızda destek olmuş. Fakat karşılığını da istiyor... Biz ise hem Niko ''sayesinde'' elde ettiğimiz başarının tadını çıkarmak hem de Niko'nun etksiinden kurtulmak istiyoruz.

Oyunun bu birden çok gizemle dolu girişi beni anında hikayenin içine çekmeye başladı ve anime stilinde, tam da bu karanlık atmosfere ve gizemli dünyaya uygun çizimlerin de bunda etkisi büyük. Şimdi hikayeye dair daha çok detay vermeyeceğim ama olayları daha da ilginçleştiren farklı karakterlerin de dahil olduğunu ve cevapsız soruların giderek arttığını söyleyebilirim.

Biz de Saye olarak kraterlei Niko'yla, kendi geçmişimizle ve kabuslarımızla ilgili gizemleri çözmeye devam ediyoruz...

Biraz da oynanıştan bahsetmek gerek tabii ki

Anomalistic Revolution görsel roman tarzında bir oyun. RPG ve aksiyon dokunuşları da tabii ki oyunde etkili ama hikayeyi görsellerden ve metinlerden takip ediyoruz. Yani eğer bu tür oyunlar size hitap etmiyorsa beklentinizi de buna göre ayarlamanız gerekir.

Oyunda diyaloglarla yeteneklerimiz geliştirdiğimiz bir sistem var. Ayrıca bir de ruh sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bu da oyun boyunca görevleri yaparak, karşımıza çıkan ''canavarlarla'' mücadele ederek oluyor. Bu görevleri yaparken bir yandan da geçmişimize dair cevaplar aramamız ve kendimizle ilgili gizemleri çözmemiz gerekiyor.

Sorularımıza cevap ararken en büyük yardımcımız ''doğruluk yazılımı''. ''E hani aksiyon'' diyenler için bir de katana dövüşümüz var! Elimizde katana ile bolca canavar kesme şansımız oluyor yani.

Tüm bu farklı oyun dinamikleri, oyunun hikaye odaklı yapısına katmanlar ekleyerek çok daha akıcı hale getiriyor. Diyaloglar, görevler ve doğruluk yazılımı ile elde ettiğimiz bilgiler, oyunun farklı sonlarından birine doğru usul usul bizi götürüyor. Tabii demo versiyonu hikayenin girişi yalnızca ama verdiğimiz kararların etkisini oyunda yavaş yavaş bu anlardan itibaren hissetmeye başlıyoruz.

Sonuç olarak...

Eğer derin bir hikaye yapısına sahip, etkileyici görsellerle aktarılan, anime stilinde oyunlardan keyif alıyorsanız Anomalistic Revolution mutlaka göz atmanız gereken bir oyun. Altı kişilik bir ekipten oluşan Umigame tarafından geliştirilen Anomalistic Revolution, Two and a Half Studios tarafından düzenlenen ve 17-24 Şubat aralığında Steam'de gerçekleştirilecek Storyteller's Festival 2025'te yer alacak.

Siz de oyunu istek listenize eklemek, demoyu incelemek ve indirip ücretsiz bir şekilde oynamak için buraya tıklayabilirsiniz.