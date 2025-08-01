Match Villians oyunuyla bilinen yerli oyun şirketi Good Job Games, 60 milyon dolar daha yatırım aldı. Şirketin toplam yatırımı 83 milyon dolara ulaştı.

Türkiye, oyun sektöründe son yıllarda iyi bir yükselme yaşamıştı. Özellikle de mobil oyun kategorisinde birçok yeni şirket geldiğini, var olan şirketlerin büyüdüğünü ve yatırımlar aldığını görüyorduk. Şimdi ise büyük yatırım alan oyun girişimleri arasına bir yenisi daha eklendi.

En hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biri olan Good Job Games, Menlo Ventures ve Anthos Capital öncülüğünde gerçekleştirilen Seri A yatırım turunu tamamladı. Şirket, 60 milyon dolar daha yatırım aldı.

Toplam yatırımı 83 milyon dolara ulaştı

60 milyon dolarlık yatırım turunun tamamlanmasının ardından şirketin toplam yatırımı da yükselmiş oldu. 6 ay önceki 23 milyon dolarlık tohum yatırımla birleşince toplam yatırım 83 milyon dolara çıktı. Bu da kısa sürede ne kadar hızlı büyüdüğünün bir göstergesi. Yeni yatırımın şirketin nesiller boyu sürecek bir eğlence markası oluşturma hedefi doğrultusunda kullanılacağı belirtilmiş.

Good Job Games, Match-3 türünde bir oyun olan Match Villians isimli oyunuyla biliniyordu. Bu oyun, Play Store ve App Store’da milyonlarca indirme alırken oyunseverler tarafından beğeniliyordu.