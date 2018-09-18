Yaklaşık 15 gün sonra, marketlerde hangi ürünün yerli malı olup olmadığını yerli malı ürünlere özel tasarlanan bir logo ile rahatça anlayabileceğiz.

Bir süre önce ATV Haber'de etiketlere Türk bayrağı konularak yerli ürünlerin farkında olunması için atılan fikir, kamuoyu tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Kampanyanın toplumdan da destek görmesi üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, yerli ürünlerin diğer ürünlerden ayırt edilebilmesini zorunlu koşacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca, ülke sınırları içerisinde üretilen malların etiketlerinde, bakanlıkça tespit edilmiş logo, resim veya işaretlerin kullanılması zorunlu hale getirildi.

15 gün içerisinde uygulamaya konulması zorunlu koşulan yeni yönetmelikle, tüketicilerin yerli ürünleri ayırt etmesi ve yine yerli sermayeye katkı sağlayacak ürünleri satın almasının teşvik edilmesi hedefleniyor.