Bitcoin madenciliği; harcanan enerji ve ardında bıraktığı karbon ayak izi sebebiyle bir süredir eleştirilerin hedefindeydi. İsveçli iki yetkili ise, Bitcoin madenciliğinin sınırlandırılmaması halinde İsveç'teki yenilenebilir enerji kaynaklarının iyice tükeneceği uyarısında bulundu.

Kripto madenciliği için kullanılan enerji, bir süredir tüm sektörde ciddi bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Bitcoin madenciliği sonucunda ortaya çıkan karbon ayak izi sorunsalı çevreci kesimler tarafından oldukça fazla eleştirilmiş; Tesla CEO’su Elon Musk da bu yüzdenden Tesla’nın Bitcoin ile ödeme almayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda kripto sektörü, yeşil enerjiyle madencilik yapmak adına her geçen gün çalışmalarını artırmaya devam ediyor.

İsveç Mali Denetleme Kurumu ve İsveç Çevre Koruma Ajansı’nın genel müdürleri olan iki yetkili de, bu doğrultuda ülkedeki kripto madenciliğine dair bazı yorum ve açıklamalarda bulundu. Kripto madenciliğinin bu şekilde devam etmesi durumunda ülkede yenilenebilir enerji kalmayacağını belirten yetkililer, bunun olması durumunda Paris Anlaşması’nın getirdiği yükümlülüklerin de gerçekleştirilmesinin imkansız olacağını aktardı.

Her gün ortalama 900 Bitcoin çıkarılıyor

Paris Anlaşması’na uygun bir şekilde davranmak için yenilenebilir enerjiye ihtiyacı olan İsveç; kripto madencileri tarafından yapılan aşırı tüketim sebebiyle bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmekte zorlanıyor. Bu durumu gerekçe olarak gösteren iki kurumun genel müdürü de, kripto madenciliğinin yasaklanması gerektiği görüşünde. Buna göre müdürlerden birisi, ABD içinde proof-of-work madenciliği yönteminin yasaklanmasının, enerji verimli olan kripto madenciliği yöntemlerinin kullanılmasının ilk adımı olabileceğini düşündüğünü aktardı. Bu ayrıca, yenilenebilir enerjinin mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanılmış olacağı anlamına da gelmekte.

Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu tahminlere göre, sadece bir adet Bitcoin çıkarmak için kullanılan enerjiyle, 1.8 milyon kilometre boyunca elektrikli araba sürmek mümkün ki bu, dünya çapında atılacak 44 tura eş değerdir. Her gün ortalama olarak 900 Bitcoin çıkarıldığını düşündüğümüzde, bunun neden yenilenebilir enerjinin mantıklı bir kullanımı olmadığı anlamak çok da zor değil.