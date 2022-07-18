YKS 2022 Sonuçları Açıklandı [Nasıl Kontrol Edilir?]

YKS 2022 sonuçları resmen açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sonuçlar, öğrencilere açıldı. Peki YKS 2022 sonuçları nasıl öğrenilir? Tercihler ne zaman başlayacak?

Milyonlarca gencin hayatının geri kalanını doğrudan etkileyecek YKS 2022 sonuçları açıklandı. 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanması ile şimdi yeni bir süreç başladı. Üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler, artık hangi üniversiteye gideceklerini belirleyecekler. Peki YKS 2022 sonucu nasıl öğrenilir?

ÖSYM'nin sitesine erişilemiyor

YKS sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Ancak sistemdeki yoğunluk nedeniyle sayfaya erişimde zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Dilerseniz hemen, sonuçları nasıl sorgulayacağınıza bakalım.

YKS sonucu nasıl öğrenilir?

Adım #1: sonuc.osym.gov.tr adresine girin.

sonuc.osym.gov.tr adresine girin. Adım #2: 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçları'na tıklayın.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçları'na tıklayın. Adım #3: TC kimlik numaranızı ve ÖSYM şifrenizi girin.

TC kimlik numaranızı ve ÖSYM şifrenizi girin. Adım #4: Gönder butonuna tıklayın.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Sınav sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler için tercih dönemi resmen başlamış oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, tercih işlemlerinin 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

ÖSYM Başkanı Aygün'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. 022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."