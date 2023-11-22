YouTube, Firefox tarayıcıda videoların yüklenmesinin uzun sürdüğü yönündeki eleştirileri reddetti. YouTube'un açıklamasına göre yavaşlamanın sebebi kendileri değil, reklam engelleyiciler.

Son dönemde pek çok internet kullanıcısı, Reddit gibi platformlarda paylaştıkları iddialarında YouTube'un, Firefox tarayıcıda daha yavaş çalıştığından şikayet ediyordu. İddialara göre YouTube, Firefox ve bazı diğer tarayıcılarda videoları kasıtlı olarak beş saniye kadar gecikmeli olarak yüklüyordu. Konuyla ilgili olarak YouTube'dan bir açıklama geldi.

YouTube, reklam engelleyicileri suçladı

Video ve yayın platformunun The Verge'e yaptığı açıklamaya göre bu gecikmelerin temelinde reklam önleyicileri etkisiz hâle getirme çabası yer alıyor. Açıklamayı yapan YouTube İletişim Müdürü Christopher Lawton'a göre geçtiğimiz haftalarda yaşanan sorunun nedeni reklam engelleyiciler. Reklam engelleyici kullananlar, hangi tarayıcıyı kullanırlarsa kullansınlar bu türden yükleme gecikmeleri yaşayabiliyorlar. Lawton, reklam engelleyicileri kapatmanın sorunu çözeceğini de ifade etti.

Lawton'ın dikkat çektiği bir başka nokta ise YouTube'un reklam engelleyicileri tespit etme mekanizmaları geliştirilirken böyle sorunların yaşanmaya devam edebileceği oldu. Bazı kullanıcıların sorunu Chrome ve Edge tarayıcılarda da yaşadıklarını belirtmeleri, YouTube'un haklı olduğunu düşündürüyor. Mozilla'nın Kıdemli Marka Müdürü Damiano DeMonte, The Verge'e yaptığı açıklamada "sorunun Firefox'a özel olduğuna dair bir bulguya" rastlamadıklarını belirtti.

Kendi yaptığımız minik testte de gecikme sorunu ile karşılaşmadık. Chrome tarayıcıda YouTube Premium ile elde ettiğimiz yükleme süresi, Firefox'ta reklam engelleyici ile olan yüklemeden daha hızlı oldu ancak arada çok bariz bir fark göze çarpmadı. Bu gecikme, diğer kullanıcıların savunduğu gibi 5 saniyeye ulaşmadı. Elbette bu deney küçük bir deney ve kesin bir sonuç göstermiyor.