Küresel çapta yapılan araştırmalar, geleneksel televizyon izleme kültürünün değiştiğini ortaya koydu. İnsanlar artık televizyon kanallarına çok az ilgi duyuyorlar. YouTube ve Netflix gibi platformlar, geleneksel yayınlardan çok daha popüler.

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması, hayatımızı büyük ölçüde değiştirdi. Örneğin artık FM radyoları büyük ölçüde unuttuk. Ayrıca TV izleme alışkanlıklarımız da değişti. İşte bu konuyla ilgili gelen son veriler, geleneksel televizyon yayınlarını izleyenlerin oranının hiç olmadığı kadar gerilediğini gözler önüne seriyor.

Küresel çapta hizmet veren veri analiz şirketi Nielsen'in son araştırması, TV kullanımı ile ilgili çarpıcı istatistikler ortaya koydu. Yapılan araştırmalara göre TV'yi açıp televizyon kanallarına ait içerikleri izleme oranı, artık TV başında geçirilen sürenin yarısını bile oluşturmuyor. Yani insanlar artık TV başında geçirdikleri sürenin yarısından fazlasını YouTube, Netflix veya TikTok gibi uygulamalar veya oyun konsolları için harcıyor.

Televizyon kanallarını izleme oranı, yıllık bazda yüzde 12,5 geriledi

Nielsen verilerine göre televizyon kanalı izleme oranı yıllık bazda belirgin seviyede düşüş gösteriyor. Bu bağlamda; Temmuz 2022 - Temmuz 2023 dönemlerinde TV'yi açıp bir program izleyenlerin oranı, yüzde 12,5 geriledi. Sadece bu da değil. Kanallardaki programların izlenme süreleri de geriledi. Araştırmaya göre TV'nin açık olduğu sürenin neredeyse üçte birinde kanallar arasında dolaşıp duruyoruz. Yani tek bir içeriği açıp izleme alışkanlığımız neredeyse kaybolmuş durumda.

Nielsen, TV'lerde kullanılan en popüler yayın platformlarının ise YouTube ile Netflix olduğunu belirtiyor. Hatta Nielsen'e göre bu iki platform, Temmuz 2023'te kullanım rekoru kırdı. Araştırmalar, yayın platformlarının izlenme süresinin, tüm TV izlenme süresinin yaklaşık yüzde 40'ına ulaştığını gözler önüne serdi.

Aslına bakacak olursak yaşananlar çok da şaşırtıcı değil. Netflix'in kurucu ortaklarından olan Reed Hastings, geleneksel televizyon kültürünün 2032 yılında tamamen sona ereceğine inanıyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor. Geleneksel televizyon kültürünün er geç sona ereceği aşikâr ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini zaman gösterecek.