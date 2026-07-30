Samsung Galaxy S26 FE’nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Eğer doğruysa cihaz önceki nesilden çok daha pahalı bir şekilde çıkış yapacak.

Samsung, eylül veya ekim ayında amiral gemisi Galaxy S26 modelinin daha bütçe dostu bir versiyonu olacak S26 FE’yi bizlerle buluşturacak. Daha dün, bu telefonun şarj hızının ortaya çıktığını görmüştük. O konuda normal Galaxy S26’nın önünde olacaktı.

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Şimdi ise Galaxy S26 FE modelinin fiyatı ortaya çıktı. Maalesef gelen haberler kullanıcıları üzecek cinsten. Öyle ki telefonun beklenenden daha pahalı bir fiyata çıkacağı söyleniyor.

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Önceki nesilden çok daha pahalı olacak

128 GB - 799 euro

256 GB - 899 euro

512 GB - 1099 euro

Avrupa fiyatlarını içeren sızıntı eğer doğruysa Galaxy S26 FE modeli, S25 FE’ye kıyasla çok daha yüksek bir fiyattan satışa çıkacak. Başlangıç versiyon olan 128 GB’lığın 799 euro ile satışa sunulacağı belirtilmiş. 256 GB’lığın 899 euro, 512 GB’lığın ise 1099 euro olacağı söyleniyor.

Karşılaştırma yapacak olursak geçen seneki Galaxy S25 FE modeli, başlangıç versiyonunda 749 euro’dan satışa çıkmıştı. Yani yeni versiyon 50 euro gibi önemli bir miktarda artış görebilir. 256 GB’lık 90 euro, 512 GB’lıkta ise 170 euro gibi dev zamlarla karşılaşabiliriz. Tabii ki bu Fransa’dan gelen bir iddia. Herhangi bir resmîyeti bulunmuyor. Bu yüzden kesin gözüyle bakmamak gerek.