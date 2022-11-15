YouTube'un, kısa video formatı Shorts'a da alışveriş özelliği getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Buna göre yeni özellikle birlikte kullanıcılar Shorts videolarında gezinirken karşılarına çıkan ürünleri satın alabilecek.

Birçoğumuzun gününün önemli bir kısmını geçirdiği sosyal medya platformları, artık eğlence platformu olmanın yanı sıra artık alışveriş uygulamalarına da dönüşmeye başlamış durumda. Öyle ki Twitter, Instagram, TikTok ve YouTube gibi önde gelen platformlar, bu tarz özellikleriyle ürünler satın almamızı sağlıyor ve birer ‘mağaza’ görevi görüyor.

Şimdi de YouTube’un bu konuda bir hamle daha yapacağı ortaya çıktı. Financial Times’ın bildirdiğine göre Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren platform, TikTok benzeri kısa video formatı Shorts’a alışveriş özellikleri getiriyor. Ayrıca içerik üreticileri için yeni bir komisyon sistemi üzerinden de çalışıldığı bildiriliyor.

Kullanıcılar, Shorts izlerken alışveriş yapabilecek

Yayınlanan rapora göre platformun bu hamlesi, ekonomik gerileme ve reklam gelirlerinde azalma yaşamasının ardından geliyor. YouTube, geçtiğimiz haftalarda son çeyreğe ilişkin bir rapor yayınlamış ve gelirlerinde beklentilerin altında kalarak %1,9’luk bir düşüş yaşandığını duyurmuştu. Bu nedenle de şirket, son zamanlarda gelir elde etmenin yeni yollarını deniyordu.

YouTube’un, TikTok ve Instagram’a benzer bir şekilde e-ticaret konusundaki adımlarını genişleten yeni alışveriş özellikleri, kullanıcıların Shorts videoları izlerken karşılarına çıkan ürünleri satın almasını sağlayacak. Gelen bilgilere göre yeni özellikler, 2023 yılı itibarıyla kullanıma sunulacak. Ek olarak Financial Times, platformun ürünleri tanıtan içerik üreticilerinin komisyon almasını sağlamayı amaçladığını da ekliyor.

Son olarak dev platformun, geçtiğimiz aylarda Shorts üreticileri için ayrı bir gelir elde etme hamlesi yaptığını da ekleyelim. Bu sistemde, içerik üreticilerinin videolar arasında çıkan reklamlardan %45 oranında pay almasının sağlanacağı belirtilmişti. Kalan %55’lik kısmın ise platforma kalacağı aktarılmıştı.