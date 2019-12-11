Bilmeyenler için son derece karmaşık bir işlem olan Youtube uygulamasında nasıl oturum kapatılır sorusunun basit bir çözümünü sunuyoruz.

Hayatımıza girdiği 2005 yılında itibaren, Youtube en çok kullanılan video izleme ve yükleme sitelerinden biri haline geldi. Yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcısı bulunan Youtube, Google’a bağlı olarak hizmet sunuyor. Cep telefonlarının vazgeçilmez hale gelmesiyle, Android ve iOS cihazlar için mobil uygulamalar sunan Youtube’un mobil uygulamasında pek çok kullanıcıyı rahatsız eden bir oturum kapatma problemi var.

Söz konusu problemin nedeni, Youtube’un kullanıcıları “zorlaması”. Zorlamanın direkt muhatapları ise Android kullanıcıları.Youtube iOS mobil uygulamasında dilerseniz misafir kullanıcı olarak, oturum açmadan video izleyebiliyorsunuz fakat durum Android’de böyle değil. Youtube Android mobil uygulamasına giren kullanıcılar, Gmail hesaplarıyla oturum açmadan uygulamayı kullanamıyorlar ve oturum açtıktan sonra da bir türlü kapatamıyorlar. En azından YouTube sizi buna zorluyor.

YouTube uygulamasında nasıl oturum kapatılır?

Android’de YouTube hesabınızdan çıkış yapma işlemleri:

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümüne girin.

Buradan “Uygulamalar ve Bildirimler” ekranını açın.

Uygulamalar arasında Youtube’u bulun ve açın.

“Depolama” bölümüne girin.

“Verileri Temizle” seçeneğine dokunun.

Youtube uygulamasını açın.

Oturumunuz hala açık durumda olacaktır.

Hesap profilinize girin.

“Hesap Değiştir” seçeneğine dokunun.

Karşınıza çıkan ekranda “Çıkış” seçeneğine dokunun.

İşlem tamam.

Verileri temizledikten sonra karşınıza çıkacak olan “Çıkış” seçeneğinin yalnızca bir kez görüldüğü söyleniyor. Eğer o an seçmezseniz bu seçenek kaybolabilir. Böyle bir durum yaşarsanız, anlatılan yöntemi ilk adımdan başlayarak tekrar uygulayın. Verileri temizlemeniz arama geçmişi gibi bazı verilerin silinmesine neden olabilir ama temel bilgileriniz her zaman sabit kalacaktır.

iPhone (iOS) YouTube hesabından çıkış yapma işlemleri:

iOS, Youtube uygulamasında oturum kapatma konusunda daha kullanıcı dostu bir yol izliyor. Android Youtube uygulamasında olduğu gibi karmaşık işlemler yerine, iOS kullanıcıları Youtube uygulamasında oturum kapatmak için yalnızca uygulama üzerinden yapacakları işlemlerle, bu sorunu kolayca çözebilirler.

Youtube uygulamasına girin.

Hesap profilinizi görüntüleyin.

“Kullanıcılar” bölümüne girin.

“Youtube’u oturum kapalı olarak kullan” seçeneğine dokunun.

İşlem tamam.

YouTube hesabınızı Android’de kapatmak neden bu kadar zor?

Youtube, Google’a bağlı olarak çalışan bir video platformu olduğu için Google algoritmasının kuralları burada da geçerli durumda. Google algoritmasına göre kullanıcı alışkanlıkları ve alışkanlıklara uygun olarak sunulan öneriler son derece önemli. Bu nedenle de Youtube kullanıcılarının kişisel verileri ve alışkanlıkları, Google veritabanının geliştirilmesi açısından oldukça değerli bir bilgi kaynağı.

Aynı zamanda Youtube, Google’dan sonra en çok arama yapılan arama motoru olduğu için kullanıcıların yaptığı aramalar verilerin birinci elden toplanmasını sağlıyor. Durum böyle olunca anonim kullanıcılardan sağlıklı veriler elde edemeyen Google, Youtube uygulamasında böyle bir “zorlama” durum yaratıyor. Kullanıcı özgürlüğünün kısıtlandığı görülen oturum kapatma sorunu çoğu kişi tarafından önemsenmese de, internetin özgür dünyasında hoş karşılanmayan bir durum.

Özellikle Android kullanıcıları için bir kabusa dönüşmüş olan Youtube uygulamasında oturum kapatma sorununu, anlattığımız basit yöntemlerle kolayca çözebilirsiniz. Dilerseniz tekrar Gmail hesabınızla oturum açabilir ve anlatılan yöntemleri uygulayarak oturumdan çıkış yapabilirsiniz.