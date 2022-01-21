Dünyanın en popüler video platformu YouTube’da video yüklenmiyor sorunu ile karşılaşıyorsanız yani izlemek istediğiniz video bir türlü açılmıyorsa uygulayabileceğiniz bazı basit yöntemler var. Gelin YouTube’da video yüklenmiyor sorunu için uygulayabileceğiniz çözüm yöntemlerine yakından bakalım.

Güzel bir gün, çalışmaya ara verdiniz, yemeğiniz hazır. Şansınıza yemek yerken izleyecek güzel bir video da buldunuz ama bir türlü YouTube’da video yüklenmiyor. YouTube’da video yüklenmiyor sorunu pek çok kullanıcının yaygın olarak karşılaştığı bir durumdur. Bazen bu soruna YouTube sunucuları neden olurken bazen kullanıcı kaynaklı sorunlar da bu tür bir yükleme sorununa neden olabilir.

Peki, YouTube’da video yüklenmiyor sorunu nasıl çözülür? Sık sık karşılaşılan bir durum olduğu için bu sorunun çözümünde uygulayabileceğiniz pek çok farklı yöntem bulunuyor. Ancak YouTube’da video yüklenmiyor sorununun nedeni platform kaynaklı bir sunucu problemiyse ya da direkt olarak internet kaynaklı bir durumsa çözülmeyebilir. Yine de bu basit çözüm yöntemlerini denemekten zarar gelmez.

YouTube’da video yüklenmiyor sorunu nasıl çözülür?

Yöntem #1: İnternet bağlantınızı kontrol edin.

İnternet bağlantınızı kontrol edin. Yöntem #2: YouTube mobil uygulamasının güncel olduğundan emin olun.

YouTube mobil uygulamasının güncel olduğundan emin olun. Yöntem #3: İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin.

İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin. Yöntem #4: VPN kullanın / devre dışı bırakın.

VPN kullanın / devre dışı bırakın. Yöntem #5: YouTube videosunun çözünürlük kalitesini düşürün.

YouTube videosunun çözünürlük kalitesini düşürün. Yöntem #6: Tarayıcı uzantılarını devre dışı bırakın.

Tarayıcı uzantılarını devre dışı bırakın. Yöntem #7: Farklı bir bağlantı deneyin.

Yöntem #1: İnternet bağlantınızı kontrol edin:

Hangi cihazdan YouTube’a bağlanmaya çalışırsanız çalışın gerekli olan şey internet bağlantısıdır. Eğer internet bağlantınız yoksa video yüklenmez, hatta platform açılmaz. İnternet bağlantınız yeterince güçlü değilse YouTube’da video yüklenmiyor sorunu ile karşılaşmanız işten bile değil.

İnternet bağlantınızda bir sorun görüyorsanız modemi kapatın ve birkaç dakika kapalı bırakın. Bu sırada modem ısındıysa soğuyacaktır. Modemi yeniden açtığınız zaman önbelleği temizlenecek ve internet bağlantı sorununa neden olacak küçük hatalar düzeltilecektir. İnternet bağlantınız gelince YouTube’da video yüklenmiyor sorunu da çözülmüş olur.

Yöntem #2: YouTube mobil uygulamasının güncel olduğundan emin olun:

Eğer mobil ya da masaüstü internet tarayıcınızdan değil de akıllı telefon ya da tabletinizdeki YouTube mobil uygulamasında YouTube’da video yüklenmiyor sorunu yaşıyorsanız uygulamanın güncel olduğundan emin olmalısınız. Aynı şekilde mobil cihazınızın işletim sisteminin güncel olmaması da benzer sorunlar doğurabilir.

Google Play Store ya da App Store üzerinden sık sık mobil uygulamalarınızın güncelleme alıp almadığını kontrol etmelisiniz. Ayarlar sayfası üzerinden güncellemelerin otomatik olarak gerçekleştirilmesinin talimatını vermeniz de mümkün. Güncel olmayan işletim sistemi ve uygulamalar pek çok farklı sorunun temel nedenidir.

Yöntem #3: İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin:

YouTube’da video yüklenmiyor sorunu ile mobil ya da masaüstü internet tarayıcınızda karşılaşıyorsanız yapmanız gereken, internet tarayıcınızın önbelleğini temizlemektir. Her tarayıcı için farklı adımlardan oluşan bu işlem sayesinde tarayıcının yükü azalır ve YouTube’da video yüklenmiyor sorunu gibi durumlarda ortadan kalkar.

İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizlediğiniz zaman yani geçmişini sildiğiniz zaman pek çok kayıtlı veriniz de silinecektir. Bu nedenle şifre ve kullanıcı adı gibi bazı önemli bilgilerinizi yedeklediğinizden emin olun ya da temizleme işlemi sırasında gelişmiş ayarlar üzerinden bu bilgilerinizin silinmemesini seçin.

Yöntem #4: VPN kullanın / devre dışı bırakın:

YouTube’da video yüklenmiyor sorununa VPN kullanmak da, kullanmamak da neden olabilir. Eğer VPN kullanıyorken YouTube’da video yüklenmiyor sorunu ile karşılaştıysanız devre dışı bırakın ve tekrar deneyin. Eğer VPN kullanmıyorken YouTube’da video yüklenmiyor sorunu ile karşılaştıysanız güvenilir bir VPN hizmeti kullanarak tekrar deneyin. Mutlaka sorun çözülecektir.

VPN pek çok durumda kullanıcılarına güvenli bir internet bağlantısı sunar. Ancak YouTube ve benzeri bazı platformlar VPN kullanımı sırasında sorun yaratabiliyor. Aynı şekilde VPN kullanılmadığı zaman da yerel sunucu kaynaklı sorunlar olabiliyor. Bu nedenle birkaç deneme yapmak en iyisi.

Yöntem #5: YouTube videosunun çözünürlük kalitesini düşürün:

YouTube video yayınlama konusunda kendini epey geliştirdiği için 4K çözünürlük kalitesinde video bulmak bile mümkün. Bu kadar yüksek çözünürlüklü video izlenebiliyor olması, internet gücümüzün buna yeteceği anlamına gelmiyor. İzlemek istediğiniz YouTube videosunun çözünürlük kalitesini 480p’ye kadar düşürün. SD olarak bile çalışmıyorsa diğer çözüm yöntemlerini uygulayın.

Yöntem #6: Tarayıcı uzantılarını devre dışı bırakın:

Google Chrome başta olmak üzere pek çok internet tarayıcısı özel hizmetler için uzantılara sahiptir. Ancak bu uzantılar YouTube’da video yüklenmiyor sorunu gibi durumlara neden olabilir. Bu sorunun çözümü için tarayıcı uzantılarını, özellikle YouTube ile ilgili olanları, devre dışı bırakın ve internet tarayıcınızı yeniden başlatarak tekrar deneyin.

İnternet tarayıcınızın uzantıları direkt olarak tarayıcı üzerinden yaptığınız işlemlere erişebildiği ve bu işlemler üzerinden hizmet verdikleri için hem son derece kullanışlı hem de sorunlara açıktırlar. Bu nedenle hangi uzantıları kullandığınızdan emin olmalı ve şüpheli durumlarda bu uzantıları kaldırmalısınız.

Yöntem #7: Farklı bir bağlantı deneyin:

Yalnızca mobil ve masaüstü internet tarayıcılarında çalışsa bile oldukça etkili olan bir diğer çözüm yöntemi de YouTube Kanada sunucularına bağlanmaktır. www.youtube.com adresi yerine ca.youtube.com adresine gidin. Bildiğimiz YouTube yine açılacak ancak tek farkla, platforma Kanada sunucuları üzerinden bağlanmış olacaksınız. Bu yöntem, YouTube sunucularında yaşanan sorunlara karşı en etkili çözümdür.

Bütün keyfinizi bozan YouTube’da video yüklenmiyor sorunu nasıl çözülür sorusunu yanıtladık ve bu sorunun çözümü için uygulayabileceğiniz alternatif yöntemlerden bahsettik. Anlattığımız çözüm yöntemlerinden biri mutlaka sorununuzu ortadan kaldıracaktır.