YouTube, geniş ekranlı Android cihazlar için bomba bir yenilik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bu yenilik, uygulamanın yatay ekran modundaki tasarımını büyük ölçüde değiştirecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, yeni bir yatay arayüz üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Uygulama kodlarında tespit edilen yeni arayüz, kullanıcılara daha derli toplu bir deneyim sunacak.

YouTube'un yatay ekran deneyimi, en azından büyük ekranlı cihazlarda çok da iyi değil. Eğer YouTube uygulamasını bir tablet veya katlanabilir ekranlı telefonda açar ve yatay ekrana çevirirseniz dikey ekran tasarımının olduğu gibi döndürüldüğüne tanıklık edersiniz. İşte bunun çok da kullanışlı olmadığına karar veren YouTube geliştiricileri, bunun üzerinde nihayet çalışmaya karar vermişler gibi görünüyor.

YouTube'un geniş ekranlı cihazlardaki yeni tasarımı şöyle olacak:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere yapılacak çalışma ile büyük ekranlı cihazlar, YouTube'u yatay ekran modunda dolu dolu çalıştıracaklar. Ekranın sol tarafında abonelikler, sağ tarafta ise videolar yer alacak. Kullanıcılar, YouTube'daki içerik kategorilerine de yine ekranın sol tarafındaki menü üzerinden ulaşabilecekler.

YouTube'un geniş ekranlı cihazlardaki mevcut yatay ekran tasarımı:

"v19.50.36" kodlu YouTube uygulamasında test edildiği anlaşılan yeni tasarımın ne zaman yayımlanacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak bu yeni tasarım, Android ekosistemindeki büyük ekranlı cihazlar için gerçekten iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor.