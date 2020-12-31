Built IRL adlı kanalın sahibi olan bir YouTuber, bir yıllık uzun bir çalışma sonucunda Batman'in tırmanma silahının gerçeğini geliştirdi. Silah, pratik bir kullanıma sahip olmasa da kesinlikle çalışıyor.

Just Cause, Assassin's Creed, Batman, Overwatch, Titanfall ve daha pek çok oyun ve filmde gördüğümüz tırmanma silahlarının gerçekte nasıl bir kullanımı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Built IRL adlı bir YouTube kanalı, bunu gerçekten düşündü ve yaklaşık bir yıl önce “Batman işi” tek elle kullanılabilen kendi tırmanma silahını geliştirme çalışmalarına başladı.

Built IRL, büyük bir zahmet gerektiren tırmanma silahının yapımını bu ayın başlarında tamamladı ve yayınladığı video ile elde ettiği sonucu paylaştı. Built IRL’nin tırmanma silahının Batman’in tırmanma silahı kadar havalı “çalıştığını” söylemek zor. Yine de çalışma mantığı açısından neredeyse hiçbir fark bulunmuyor.

Built IRL’nin tasarlamış olduğu tırmanma silahının nasıl çalıştığını özetlemek gerekirse; silahın içinde bulunan CO2, küçük bir patlama ile kancayı hedefe doğru fırlatıyor. Ardından manuel kontrole sahip 10.000W’lık bir motor, hedefe tutunan halatı hızlı bir şekilde makaraya sararak silahı takan kişiyi hedefe taşıyor.

Tırmanma silahı, Batman’inki ile neredeyse aynı şekilde çalışıyorsa aynı derecede “havalı” olmasını engelleyen şey nedir? Her şeyden önce, aniden kolunuzdan fırlayan bir kancayı metrelerce ötedeki hedefe sabitlemek, filmler ya da oyunlardaki kadar kolay değil. Bu nedenle Built IRL, tasarladığı silahın ilk denemeleri sırasında kancayı manuel olarak sabitlemeyi seçiyor.

İkincisi, gerçek bir tırmanma silahı, oyunlardaki ya da filmlerdeki silahlar kadar kompakt bir tasarıma sahip olamıyor. Bu nedenle silah, Hem iki tutucu kayıt ile bileğe sabitleniyor hem de kullanan kişi, silahın ucundaki tutamacı sıkı sıkıya tutmak zorunda kalıyor.

Bazı dezavantajları olmasına rağmen tırmanma silahının oldukça başarılı bir çalışma mekanizmasına sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Bu nedenle Built IRL, bir yıllık çalışma sonucunda amacına ulaştı diyebiliriz. Built IRL’nin tırmanma silahını gösterdiği ve test ettiği videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca silahın inşa sürecini görmek için buradaki oynatma listesini izleyebilirsiniz.

YouTuber'ın kendi tırmanma silahını test ettiği video