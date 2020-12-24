Dadabots adlı bir YouTube kanalı, süresiz bir şekilde bas gitar solosu atabilen bir yapay zeka geliştirdi. Kendi kendini tekrar eden sinir ağlarından oluşan bu yapay zeka, YouTube üzerinden canlı yayında ortaya kulağa hoş melodiler çıkarabiliyor.

Son yıllarda hemen hemen her alanda kullanılmaya başlanan yapay zeka, bu sefer de müzik sektörüne yardımcı olmaya başladı. Müzikle son derece ilgili olan bir ekip, işin içine biraz da teknolojiyi katarak ortaya müzik yapabilen bir yapay zeka çıkardı.

Canlı bas gitar yayını yapmak üzere tasarlanan bu yapay zekanın sahipleri CJ Carr ve Zack Zuckowski. İkili, Dadabots adlı YouTube kanallarında yayınlamak üzere melodileri kendi kendine üreten ve dur durak bilmeden bas solosu atan bir A.I geliştirdi.

Dakikada 85'ten fazla notaya vuruş yapabiliyor

Dadabots, sinir ağlarını yaklaşık 2 saat süren bir bas gitar eğitiminden geçirdi. Bu eğitimi ise Adam Neely adlı ünlü bir bas gitaristi verdi. Neely, YouTube üzerinden yayınlamış olduğu bir videoda sinir ağlarına dakikada 85 doğaçlama vuruş yapmayı ve notaların sadece E minör bandında çalınmasını öğrettiğini dile getirdi.

Dadabots, sinir ağları üzerinde yapay zekanın bir sonraki melodiyi tahmin etmesini sağlayacak Sample RNN mimarisini kullandıklarını belirtti. Tüm bunlarla birlikte genel ses kalitesini de iyileştirebilen ekip, ortaya yüksek tempoda enerjik melodiler çıkarabilen bir sistem geliştirmiş oldu.