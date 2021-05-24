TBMM bünyesinde kurulan Dijital Mecralar Komisyonu, geçtiğimiz perşembe günü bir toplantı gerçekleştirdi. Komisyon üyelerinden CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, bu toplantıda Enes Batur'un meclise çağrılarak düşüncelerinin sorulması gerektiğini savundu.

Giderek dijitalleşen dünya, devletlerin de bu alanda kararlar almasına ve çeşitli uygulamaları devreye sokmasına yol açıyor. Bu bağlamda Türkiye'de de konuyla ilgili yetkili olan bir birim var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan bu birim "Dijital Mecralar Komisyonu" olarak isimlendiriliyor ve bu komisyon, zaman zaman düzenlediği toplantılarla dijital yaşama entegrasyonun nasıl olacağını tartışıyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, geçtiğimiz perşembe günü de bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı kapsamında Bitcoin, Türkiye'de temsilcilik açan ve açmayan sosyal medya platformları ve e-spor gibi alanlar konuşuldu. Toplantı kapsamında CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'dan da ilginç bir öneri geldi. Erbay, YouTuber Enes Batur'un meclise çağrılarak dinlenmesi gerektiğini söyledi.

"Enes Batur'u Çağırıp Dinleyelim"

Burak Erbay, komisyon başkanı olarak görev yapmakta olan Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a, "Mesela YouTube’de bir Türk genci, Enes Batur, biliyorsunuz belki Başkanım, bu kişinin 15 milyon takipçisi var." dedi. Bunun üzerine cevap veren Yayman, Enes Batur'un yalnızca Türkiye'de değil, dünyada bilinen bir isim olduğunu söyledi. Burak Erbay, bu cevaptan sonra şu cümleleri kurdu;

"Evet, dünyanın bildiği bir kişi. Onu muhatap alıp buraya belki davet etmemiz gerektiğini düşünüyorum yani dinlememiz lazım. Yani nasıl bakıyor, nedir, ne düşünüyor? Çünkü milyonlarca genci etkiliyor, bizim çocuk, herkes oturup 5-6 yaşında çocuklarımız deli gibi onu izliyorlar. Onu izlediğimizi, onun farkında olduğumuzu ona hissettirmemiz lazım belki de. Devlet organizasyonu diyorum ya yani çekinmememiz lazım çünkü bir realite. Onun bakış açısını yakalayabilmek açısından, işte bu gidişatı, hayatı yakalamaktan kastım bu.”

CHP'li vekilin teklifinin onaylanıp onaylanmadığı bilinmiyor. Bu teklifin onaylanması durumunda Enes Batur'un TBMM'ye giderek görüş bildirmesi olası olduğunu söyleyebiliriz.