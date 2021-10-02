İnternetten para kazananlar, özellikle içerik üreticileri, yeni bir vergi kesintisinin yolunu gözlerken bu çalışmaya dair detaylar paylaşıldı. Henüz taslak aşamasında olan çalışmanın detaylarına gelin bir göz atalım.

Geçtiğimiz günlerde hazırlanan yeni ekonomi paketiyle birlikte YouTube ve diğer tüm sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses ve video gibi içerikler paylaşan içerik üreticilerine yeni bir vergilendirme çalışmasının geldiğini paylaşmıştık. Bu çalışmaya göre YouTuber’ların da içinde yer aldığı grup, kazançlarının %15’ini gelir vergisi olarak vereceklerdi.

Fakat henüz onaylanmayan bu çalışma, yalnızca bununla sınırlı değil. Yeni paket, %15’lik gelir vergisini yıllık 650 bin TL’nin altında kazançlar elde eden içerik üreticileri için geçerli kılıyordu. Bu miktarın üzerinde gelir elde edenlerse %15’den daha fazla kesintiye tabi tutulacaklar. Ayrıca içerik üreticilerinin yanı sıra uygulama geliştiricileri de aynı vergilendirmeyle karşılaşacak. Gelin, detaylara bakalım.

Yıllık 650 TL'ye kadar kazananlara %15 gelir vergisi:

Mali Müşavir Evren Özmen’in aktardığına göre taslak kanun maddesine göre internet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden ‘metin, görüntü, ses, video’ gibi içerikler paylaşan içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar, 650 bin TL’ye kadar gelir vergisinden müstesna tutulacak.

Yıllık 650 bin TL altında geliriniz varsa yalnızca %15 oranında gelir vergisine tabi tutulacaksınız. Ancak eğer kazancınız bu tutarın üzerinde olursa beyanname verme ve diğer vergisel yükümlülükleri yerine getirmelisiniz.

Yıllık 650 bin TL ve üzeri gelir elde ediyorsanız, %15 ile %40 arasında değişen gelir vergisine tabi tutulacaksınız.

Vergi nasıl kesilecek?

Gelirinizden kesilecek verginin bankalar tarafından kesilebilmesi için Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm gelirin sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarkı koşulacak. Bankalar, hesaplara aktarılan gelir üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yaparak ilgili dairelere aktaracak.