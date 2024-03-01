Yüksek devirli sürüş, birçok sürücü için heyecan verici bir deneyim olabilir ancak aracınızın performansı, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü üzerinde ciddi etkileri de olabilir.

Günümüzde sıkça karşılaştığımız ancak yeterince anlam veremediğimiz bir terim olan 'yüksek devirli sürüş', aslında aracımızın performansı ve uzun vadeli sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.

Yüksek devirli sürüşün ne anlama geldiğini ve ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmek, arabanız ve sizin için çok önemlidir.

Arabalarda devir neyi ifade eder?

Devir, arabalarda krank milinin kendi ekseni etrafında dakikada kaç kez dönmesini ifade eder. Motorda yanma meydana geldiğinde pistonlar yukarı aşağı hareket eder. Hareket eden bu pistonların enerjisi krank miline aktarılır. Krank miline aktarılan enerji ise volan aracılığıyla şanzımana aktarılır. Krank mili döndükçe volan mekanizmasıyla birlikte motora enerji sağlanır.

Arabanızı sürerken gaza bastığınızda devir artar, güç ise bir noktaya kadar artar. Dolayısıyla maksimum güç için deviri yüksek seviyeye ayarlamak gereksizdir.

Yüksek devir yüksek risk getirir.

Otomobil motorları optimum olarak belirli devirlerde çalışmak üzere tasarlanmışlardır ve günümüzde pek çok motorun ulaşabileceği devir, elektronik olarak sınırlandırılmıştır.

Aracınız otomatik vitesliyse motoru gereğinden yüksek devirlerde kullanmakla ilgili endişelenmeniz gerekmez ama manuel vitesli araçlarda, zamanında vites yükseltmeyerek ya da yüksek hızlarda seyrederken vites küçülterek motoru gereğinden yüksek devirlere çıkarıyor olabilirsiniz. Sürekli yüksek devirde araba kullandığınız zaman ise aracınızda oluşabilecek sorunların risk seviyesi yüksek derecede artar.

Ne zaman vites değiştirileceğini bilmeniz çok önemlidir.

Vites; otomobil ve benzeri motorlu taşıtlarda bulunan ve motorun hızını ve torkunu tekerleklere aktarma yeteneğini ayarlayan bir mekanizmadır. Vites sistemi; aracın verimliliğini optimize eder, farklı yol koşullarına ve sürüş ihtiyaçlarına uyum sağlamasını sağlar.

Vites değiştirmek ise devir ile doğru orantılıdır. Değiştirme devri; motor gücü, sürüş tarzı ve çevre koşulları gibi birçok etkene göre değişim gösterse de 2000 ila 2500 arası devir bandında vites değiştirilmesi ekonomik bir sürüş için uygundur.

Peki arabanızı yüksek devirde kullanırsanız ne olur?

Öncelikle yüksek devirde sürüş daha fazla yakıt/emisyon gerektirir, bunun sonucunda arabanızın yakıt tüketimi daha çok artaracaktır. Yine ideal devirlerde araba kullanmamak motorunuzun yıpranmasına ve erken aşınmasına neden olabilir. Ayrıca motora giren ve çıkan gaz akışını kontrol eden valf mekanizmasına zarar verebilir.

Valf mekanizmasına zarar gelmesi hâlinde motorun yanma odasına gönderilen hava ve yakıt girişinde problem yaşanabilir, egzoz gazının tahliyesinde aksamalar olabilir. Yani uzun süre yüksek devirli araç kullanma alışkanlığınız varsa sanayiden bazı ustalarla aranızı yakın tutmak sizin için daha iyi olacaktır.

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