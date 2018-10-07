Yüreğinizin Bam Teline Dokunacak 17 Fotoğraf

Şair, "Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?" diye soralı çok zaman geçti. Mutluluğun resmi yapılmış mıdır bilinmez ama bazı duyguların fotoğraflarının çekildiği kesin. Bu fotoğrafların bir listesini sizlerle paylaşmak istedik.
1- Sonsuza Dek Sürecek Bir Dostluğu Simgeleyen Bu Dövme
2- Yavrusuyla Beraber Görüntülenmiş Bu Mülteci Anne
3- Hayatında İlk Defa İş Görüşmesine Giden Down Sendromlu Bu Adam
4- Erkek Arkadaşı ile Köpek Almaya Karar Veren Hanım Kızımızın İlk Okul Günü Aldığı Bu Mesaj
5- Savaşta Yıkılmış Şehirde Tatlı Satan Bu Satıcı
6- Bu Neanderthal Figürü ile Poz Veren Bu Kız Çocuğu
7- Yoğun Yağmurda Hayvanları Kurtaran Bu Adam
8- Bali'de Patlayan Volkana Bakan Bu Tapınak Bekçisi
9- Drone'u Av Zanneden Bu Kartal
10- Saint Martin'de Kurtardığı Kız Çocuğuna Sarılan Bu Fransız Askeri
11- Haşlanmış Yumurta Satan Afgan Çocuk
12- Seksen Yaşındaki Bu Aşk
13- Herşeyi Paylaşan Bu Dostlar
14- Beklenmedik Bir Şekilde Babasını Kaybeden Gencin Babasından Miras Kalan Dövmesi
15- Farklı İlkokullara Başlamadan Önce Vedalaşan Bu Anaokulu Arkadaşları
16- Efsanevi Atlet Usain Bolt ve Hayranlarının Bu Karesi
17- Yöntemlerimizi Değiştirmezsek Gezegenimizin Nasıl Görüneceğine Dair Bu Çarpıcı Fotoğraf