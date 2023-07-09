Yurt dışından gelen telefonların IMEI kayıt ücreti zamlanınca insanlar yurt dışına akın etmişti. Şimdiyse oradan alınan telefonlarda şebeke sorunları görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde 7346 ve 7344 sayılı kararlar ile hem Katma Değer Vergisi'ne (KDV) hem de yurt dışından getirilen telefonların kayıt harçlarına okkalı bir zam yapıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu zam haberlerinin ardından insanlar, ihtiyaçlarını bir anda giderebilmek adına apar topar yurt dışına gitmeyi bile göze almıştı.

Bu bağlamda Gürcistan gibi yerlere akıllı telefon alışverişi için akın edildiğini gördük. Zamlanmış kayıt ücretini ödemek istemeyenler, cihazlarını buralardan aldıktan sonra ülkeye dönmüş ve kaydını yapmış olsa da güncel olarak şebekeye bağlanma problemi yaşadıklarını belirtiyorlar.

Kayıt ücreti 6.091 TL’den 20.000 TL’ye yükselmişti.

Ödeme yapılmış olmasına rağmen takılan hatların cihazlarla eşleşmediğini söyleyen kullanıcılar, hatların da kendi üzerlerine kayıtlı olduğunu belirtiyor. Ek olarak BTK ile görüştüğünü söyleyen bir kullanıcı, birkaç saat içinde durumun çözüleceğine dair bir geri bildirim aldığını söyledi.

Zam yapılacağı gün, yani cuma yapılan kayıtların BTK tarafınsan operatörlere bildirilmediği de düşünülüyor. Bu bağlamda cihazlarda SIM bloke olarak görülüyor. Sizde durumlar nasıl?

Alınan hatalardan örnek görüntüler:

Yapılan başvurunun ekran görüntüsü

Bilgilerin kayıtlı olduğu söyleniyor

Burada ise IMEI kayıt bilgisinin bulunmadığı söyleniyor

Söz konusu cihazın güncel durumu

Yapılan paylaşımlardan bazıları: