Bilim Kurulu Üyesi: Karantina Günlerine Geri Dönebiliriz

COVID-19 salgını ülkemize sıçradığından bu yana sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı ilk hafta sonu, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği pek çok görüntüye sahne oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, dikkat edilmediği takdirde yeniden karantina sürecine girilebileceği uyarısında bulundu.

İlk COVID-19 vakasını 11 Mart’ta açıklayan Türkiye, bugüne kadar 4 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği salgında kritik süreci geride bıraktı. 1 Haziran itibarıyla normalleşme evresine geçiş yapan ülkemiz, yavaş yavaş eski rutinlerine dönmeye başladı.

Bildiğiniz üzere geride bıraktığımız hafta sonu, salgının başlamasından bu yana sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı ilk hafta sonu olmuştu. Ne var ki, COVID-19 vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu iki şehir olan İstanbul ve İzmir sahillerindeki görüntüler, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

“Açık havada olunması bir şeyi değiştirmez, sosyal mesafeye uyulmalı ve maske gibi önlemler alınmalı"

İnsanların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeyerek dipdibe oturmaları hem tepki çekti hem de endişe yarattı. Fiziksel mesafeyi korumak için çizilen çemberlerin içine değil, dışına oturulması ya da toplu şekilde halay çekilmesi, hafta sonuna dair akılda kalan en çarpıcı görüntüler arasında yer alıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyelerinden İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, dikkat edilmemesi halinde sıkı karantina önlemlerinin yeniden uygulanabileceğini söyledi.

"Dikkat edilmezse vaka sayısı yeniden artabilir ve karantina sürecine geri dönülebilir"

Daha önce yapılan uyarıların bugün de geçerli olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, “Açık havada olunması bir şeyi değiştirmez, sosyal mesafeye uyulmalı ve maske gibi önlemler alınmalı. O kadar kalabalığın yakın teması iyi değil. Semptomu olmayan taşıyıcı insanlar da var. Yeni normal dönemde kısıtlı şekilde bir araya gelinebilir ancak önlemlerin alınması gerekiyor” dedi.

"Düğün, nişan, taziye gibi durumlara dikkat edilmeli” uyarısında bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz, insanlarda karantina sürecinden gelen bir sosyal yorgunluk olduğunu, ancak dikkat edilmezse vaka sayısının yeniden artabileceğini ve tekrar karantina sürecine geri dönebileceğimizi ifade etti.