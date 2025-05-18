Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için gereken IMEI kayıt işlemleri, süreler ve e-Devlet üzerinden geçici IMEI uzatma yöntemlerini adım adım anlatıyoruz.

Akıllı telefon fiyatlarının Türkiye'de giderek artmasıyla birlikte pek çok kişi, yurt dışından telefon getirerek daha uygun maliyetlerle cihaz sahibi olmayı tercih ediyor. Ancak bu telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için yurt dışından telefon kaydı işleminin yapılması şart. Üstelik bu işlem için belirli bir kayıt süresi ve ücret de bulunuyor. Peki, yurt dışından telefon kaydı nasıl yapılır, IMEI kayıt uzatma işlemi mümkün mü, e-Devlet’ten geçici IMEI uzatma nasıl yapılır?

Bu rehberimizde, 2025 yılı itibarıyla güncel yöntemlerle yurt dışından getirilen telefonların kayıt işlemleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi adım adım açıklıyoruz. Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve IMEI kaydı nasıl yapılır sorusunun cevabına yakından bakalım.

Yurt dışından telefon kaydı nedir ve neden gerekli?

Yurt dışından satın aldığınız bir telefonu Türkiye’de kullanmak istediğinizde cihazın IMEI numarasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sistemine kaydedilmesi gerekiyor. Bu işlem, cihazın kaçak ya da kayıt dışı olmadığını kanıtlamak ve Türkiye’de yasal olarak kullanılmasını sağlamak için zorunlu tutuluyor.

Eğer IMEI kaydı yapılmazsa cihaz "Sadece Acil Çağrılar" uyarısı vererek kullanılmaz hâle geliyor. Bu nedenle yurt dışından telefon getiren herkesin, yurt dışından telefon kaydı işlemini zamanında yapması gerekiyor. Peki bu işlemler nasıl yapılır?

Yurt dışından getirilen telefonun IMEI kaydı nasıl yapılır?

Adım #1: IMEI numaranızı öğrenin.

IMEI numaranızı öğrenin. Adım #2: Harç ücretini ödeyin.

Harç ücretini ödeyin. Adım #3: e-Devlet üzerinden başvuru yapın.

Adım #1: IMEI numaranızı öğrenin

Telefonunuzun arama ekranına *#06# yazarak IMEI numaranızı öğrenebilirsiniz. Bu numara kayıt işlemi için gereklidir. IMEI numarasını öğrenmenin en kolay yolu budur. Ancak kullandığınız telefonun ayarlar bölümünü kurcalayarak da IMEI numarasını öğrenmek mümkündür. Mesela bir iPhone'da "Ayarlar", "Genel" ve "Hakkında" bölümlerine girerek IMEI numarasını öğrenebilirsiniz.

Adım #2: Harç ücretini ödeyin

2025 yılı itibarıyla yurt dışından telefon kayıt harcı güncel olarak 45.614 TL. Bu ücreti Vergi Dairesi, İnteraktif Vergi Dairesi ya da bankalar üzerinden yatırmanız gerekiyor. Eğer e-Devlet şifreniz varsa İnteraktif Vergi Dairesi hizmetine giriş yapabilir, ödemenizi kolayca halledebilirsiniz.

Adım #3: e-Devlet üzerinden başvuru yapın

Harç ödendikten sonra e-Devlet IMEI Kayıt Sayfası üzerinden:

Pasaport bilgilerinizi,

IMEI numaranızı,

Ödeme bilgilerinizi

girerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Cihazı yurt dışından Türkiye'ye getirdikten sonra, en geç 120 gün içerisinde kayıt işlemini yaptırmanız gerekir. Aksi hâlde kayıt hakkınızı kaybedebilirsiniz.

Yurt dışından telefon kayıt süresi ne kadar? IMEI kayıt uzatma nasıl yapılır?

Kayıt süresi ne kadar?

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi yurt dışından getirilen telefonların IMEI kaydı için 120 günlük süre bulunuyor. Bu süre Türkiye’ye giriş yapılan tarihten itibaren başlıyor. Eğer bu süre içinde kayıt yaptırmazsanız cihazınız kapatılır ve Türkiye’de kullanılamaz hâle gelir.

IMEI kayıt süresi uzatma mümkün mü?

Resmî IMEI kayıt süresi uzatılmıyor. Ancak cihazı geçici olarak kullanmaya devam edebilmek için "geçici IMEI uzatma" işlemi yapılabiliyor. Bu işlem sayesinde cihazınızı e-Devlet üzerinden 180 güne kadar uzatılmış şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bunun bazı şartları bulunmaktadır.

Geçici IMEI uzatma nasıl yapılır?

Adım #1: E-Devlet’e giriş yapın.

E-Devlet’e giriş yapın. Adım #2: e-Devlet Geçici IMEI uzatma sayfası üzerinden başvuru yapın.

Geçici IMEI uzatma işlemi oldukça kolaydır. Şifreniz ile e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Yurt Dışında Yerleşik Türk Vatandaşları veya Mavi Kart Sahiplerinin Cihaz Kullanım Sürelerinin Uzatılması" bölümüne girmeniz ve sizden istenen bilgileri vermeniz gerekiyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların mavi kart sahibi veya yurt dışında yerleşik olarak ikamet etmeleri gerektiğini belirtelim. Bu işlemin yılda bir kez yapılabildiğini ve maksimum uzatma süresinin 180 gün olduğunu da ifade edelim.

Telefonunuzu Türkiye’de sorunsuz kullanabilmek için yukarıda anlattığımız adımları eksiksiz bir şekilde uygulamalı ve yurt dışından telefon kaydı işlemini tamamlamalısınız. Geçici IMEI uzatma seçeneği ise size ek süre kazandırabilir ama kalıcı çözüm için mutlaka resmî kayıt yaptırmanız şart.