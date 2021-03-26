Mavi halkalı ahtapot olarak bilinen dünyanın en zehirli ahtapotunu boyutlarına aldanarak eline alan bir TikTok kullanıcısı, söz konusu videosu ile viral oldu. Korkunç gerçeği videoyu çektikten sonra öğrenen TikTok kullanıcısı, şans eseri hayatına devam ediyor.

Sosyal medya kullanıcılarının zaman zaman daha fazla beğeni almak için yapabileceklerinin sınırı yokmuş gibi görünebilir. Ancak bazen tamamen tesadüf bir şekilde çekilen bir video, türlü maskaralıklar ya da dev prodüksiyonlar sonucu oluşturulan içeriklerden daha fazla beğeni alabilir. Kaylinmarie21 adlı TikTok kullanıcısının başına gelen de tam olarak bu oldu.

TikTok hesabında köpeğinin eğlenceli sayılabilecek videolarını paylaşan Kaylinmarie21, yaklaşık 4 gün önce paylaştığı bir videoda ise küçük, sevimli bir ahtapotu ellerinde tutarken görülüyordu. Ancak sonradan anlaşıldı ki Bali'deki Uluwatu plajında çekilen videodaki bu sevimli(!) ahtapot, aslında mavi halkalı ahtapot olarak da bilinen dünyanın en zehirli ahtapotuydu.

Dünyanın en zehirli ahtapotu ile çekilen video, 9 milyondan fazla izlendi

Mavi halkalı ahtapotlar hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; boyları 12 ila 20 santimetre arasında değişen bu küçük boyutlu ahtapotlar, herhangi bir tehdit hissettiklerinde ve stres seviyeleri arttığında sarı renge bürünürler ve üzerlerinde mavi renkli oldukça belirgin halkalar oluşur. Bu renk değişimi ve yanıp sönen halkalar, ahtapotu hedefine alan avcılara onu yemenin iyi bir fikir olmayacağının sinyalini verir.

Kaylinmarie21’in paylaştığı videoya bakacak olursak ahtapottaki renk değişimini ve halkaları açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu da video çekildiği sırada ahtapotun stres seviyesinin son derece yüksek olduğunu gösteriyor. Şans eseri Kaylinmarie21, dünyanın en zehirli ahtapotunu eline alıp azımsanmayacak bir süre tutmasına rağmen korkulan son ile karşılaşmadı.

Peki yazımızın başındaki detaya gelecek olursak; farkında olmadan dünyanın en zehirli ahtapotu ile video çekmek, beğeni sayılarına nasıl bir etki yaptı dersiniz? Videoları nadiren 2000’den fazla izlenen Kaylinmarie21’in mavi halkalı ahtapot ile çekmiş olduğu video, haber bültenlerinde yayınlanacak kadar viral olmasının ardından 9 milyondan fazla izlendi ve 1,5 milyon beğeni aldı.

Mavi halkalı ahtapotu eline alan TikTok kullanıcısının viral videosu