Sizi Zeus ile tanıştıralım. Doğduktan sonra onu yutmak isteyen babasını yenmiş, kardeşlerini kurtarmış ve zamanla Yunan Mitolojisinin en büyük tanrısı haline gelmiş. Zeus, efsanelere göre arkasında oldukça şehvetli bir hikaye bırakan ve Yunan Mitolojisine göre 12 tanrının en büyüğü olan tanrıdır. Ama onun hakkında öğrendiklerinizden sonra, eminiz ki Zeus'a karşı daha fazla merak duyacaksınız.

Kimi inanışa göre oldukça garip gelse bile, Yunan Mitolojisinde sıklıkla görebileceğiniz bir isim bulunuyor, Zeus. Kaslı görünümü, kıvırcık saçları, asası ve sakallarıyla Yunan Mitolojisine ait en bilinen tanrı oluyor kendileri. Bu mitolojiye göre Zeus’un birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Bugün konumuz, oldukça ilginç bir geçmişe sahip olan Yunan Mitolojisi tanrısı Zeus hakkında bilgiler. Zeus’un arkasında oldukça güçlü bir hikaye bulunuyor. Fetihleri, babası ile verdiği mücadele, kardeşleri ve çok daha fazlası, Yunan Mitolojisinde Zeus’u şu anki konumuna getiriyor.

Şekil ve görünüm değiştirebilmek gibi şehvetli özelliklere sahip bu tanrı, Yunan Mitolojisine göre efsaneler ötesi bir tanrı diyebiliriz. “Zeus” kavramı, bazı inanışlara göre her ne kadar ters gelse bile, bu mitolojiye göre oldukça gerçek ve inanılması gereken bir kavram. Örneğin, müslümanlara göre Zeus kavramı, inanılması fazlasıyla güç bir kavram diyebiliriz. Bununla birlikte, 12 adet tanrının bulunduğunu söyleyen bir inanışta yine Müslümanlara göre oldukça şaşırılacak inanışlardan bir tanesi. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, Yunan tanrısı Zeus hakkında ilginç bilgiler listemize geçelim.

Zeus hakkında ilginç bilgiler:

Zeus, insanlığın ve tüm tanrıların babası olarak biliniyor

Zeus'u birden fazla sembol temsil edebiliyor

En kritik savaşı: Babası Cronus

Kardeşlerinin kahramanı oldu

Sıra babasıyla savaşmakta: Titanlar Savaşı

En güçlü Yunan tanrısı haline geldi

Zeus birden fazla evlilik yaptı

Zeus, insanlığın ve tüm tanrıların babası olarak biliniyor

Yunan Mitolojisinde Zeus’un ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu, yukarıdaki başlığı da okuyarak kolaylıkla anlayabilirsiniz. Eski Yunan inanışlarına göre tanrı Zeus, mitolojideki tüm tanrıların ve insanların babası veya bir nevi yöneticisi olarak tanınıyor. Bununla birlikte Zeus, Yunanistan ülkesinin en yüksek dağı olarak bilinen Olimpos Dağı’nda kral olarak hüküm sürmüş ve bu dağ, Yunan Mitolojisinde bulunan tüm tanrıların evi olarak tanınıyor.

Her ne kadar şu an harabe bir duruma getirilse bile, 6. yüzyılda Atina’ya bir tapınak yapıldı. Bu tapınağın adı Olimpik Zeus Tapınağı olmakla birlikte, bu tapınağın inşaatı tam 638 yıl sonra sonuçlandı. Yunanistan’ın görüp görebileceği en büyük tapınak olan Olimpik Zeus Tapınağı, barbar istilası sonrasında harabeye döndü. Günümüzde bu dev tapınağa dair harabe de olsa bir takım kalıntılar bulunuyor.

Yunan Tanrısı Zeus’u birden fazla sembol temsil edebiliyor

Oldukça garip ama Zeus’u temsil edebileceğiniz birden fazla sembol bulunuyor. Bu da Zeus’un geçmişteki hikayesine dayanarak ortaya çıkarılan sembollerden oluşuyor. Bu semboller başlıca şimşek, boğa ve kartal olmak üzere, oldukça fazla sembol bulunuyor. Zeus, şekil değiştirebilmekle birlikte havayı da kontrol edebiliyordu. Bununla birlikte, Uranüs tarafından esaretten kurtardığı Arges’tan bir şimşek aldı. Kartal sembolünün kaynağı ise, Zeus’un işleri için yönlendirdiği bir altın kartalı bulunuyordu. Boğa sembolüne de değinmek gerekirse, Zeus Avrupa’ya saldırdığında kendisini bir boğaya dönüştürdüğü söyleniyor.

Bu tarz hikayeler ve özellikler sonucunda, Zeus’u simgeleyen birden fazla sembol ortaya çıkmış. Sahip olduğu sembollerin arkasında birer hikaye veya özellik bulunurken, hakkında oldukça fazla efsane bulunuyor.

En kritik savaşı: Babası Cronus

Zeus, 6 adet kardeşe sahipti. Babası olan Titan Cronus, çocuklarının onu tahttan indireceği endişesine kapılarak, asla yapmaması gereken bir şey yaptı ve çocuklarını yutmaya çalıştı. Cronus, 5 çocuğunu yuttu. Ama Zeus, annesi Rhea sayesinde babasının onu yutmasından kurtulabilidi. Rhea, Cronus’un annesi olan Gaia’dan Zeus’u kurtarabilmek adına yardım istedi. Gaia, Zeus ile Rhea’yı Girit’e yönlendirdi ve bu sayede yutulmaktan kurtuldu.

Rhea, Cronus’u kandırmak amacıyla kumaşa sarılı bir taşı ona yutturdu. Cronus ise onu Zeus sanıyordu. Zeus, efsanelere göre bir mağarada büyüdü ve nimfler tarafından yetiştirildi.

Kardeşlerinin kahramanı oldu

Bir önceki başlıkta Zeus’un babasından kurtulduğunu söylemiştik. Zeus, bu süre zarfında mağarada yetiştirildi. Elbette, annesiyle girdiği o mağaradan kaslı ve güçlü bir genç adam olarak geri çıktı. İlk işi ise babası tarafından yutulan kardeşlerini geri kurtarmak oldu. Babası onları yutsa bile, kardeşleri henüz ölmemişti. Bu nedenle kardeşlerini babasından kurtarmak için oldukça kararlıydı. Zeus, kardeşlerini kurtarmak adına kendisini bir bardak taşıyıcısı olarak kamufle etti. Daha sonrasında ise babasına yaklaşarak onu zehirlemeyi başarır. Kardeşlerini ve taşı ise babasından kurtardı.

Sıra babasıyla savaşmakta: Titanlar Savaşı

Zeus, kardeşlerini kurtardıktan sonra başta babası olmak üzere tüm titanlara savaş açar. Bu savaş, titanlar ve olimpiyatçılar arasında devam eder ve tam 10 yıl boyunca sürer. Zeus, bu sürede babası ile birlikte tüm titanları ortadan kaldırmakta oldukça ısrarlıdır. Bu savaş süresinde Zeus’un yardımına ise Gaia yetişir. Gaia, onlardan yardım alması için yeraltında esir tutulan “Hundred-Handers” adı verilen devasa devlerden bahseder. Zeus, Gaia’dan bunu öğrendikten sonra bu devleri serbest bırakır. Sonrasında ise onlardan yardım alarak babasını yener. Dünyanın hükümdarı ise Zeus, Poseidon ve Hades olur. Görevler oldukça açık ve net. Zeus gökyüzünden, Hades yeraltından ve Poseidon ise denizlerden sorumludur.

En güçlü Yunan tanrısı haline geldi

Zeus, mağarada yetiştikten sonra babasıyla savaş açmasıyla birlikte, henüz en büyük olmadan bile ne kadar cesur olduğunu ortaya koydu. Cesur olması, zekasıyla birlikte onun babasını yenmesini sağladı. Daha sonrasında ise babasının tahtını devirerek, en güçlü Yunan tanrısı haline geldi. Bununla birlikte diğer tüm tanrılardan ve insanlardan üstün olarak, yönetimi eline aldı. Zeus’tan başka Yunan tanrıları da bulunuyordu. Ama hepsinin en büyüğü Zeus olarak biliniyordu. Zeus’un yönetimi oldukça tartışmalı ve şiddetliydi. Ama Zeus, fazlasıyla adaletliydi. Bununla birlikte hiç kimse, Zeus’u tahttan indirmek için ona meydan okuyamadı.

Zeus, birden fazla evlilik yaptı

Babası Cronus’u yenmek için Zeus’a yardım eden Metis, onun ilk evliliği oldu. Metis, Oceanus perisi olarak bilinmekle birlikte Titan Oceanus ve Tethys’in kızlarından yalnızca bir tanesiydi. Zeus, ilk evliliğini Metis ile yaptı ama ne yazık ki bu evliliği sürdüremedi. Çünkü babasının annesi olan Gaia, ona oldukça kötü bir kehanet verdi. Gaia’nın verdiği kehanete göre, Zeus ile Metis’den doğacak çocuk, Zeus’u tahttan devirecekti. Zeus, tıpkı babası gibi bunun önüne geçmek amacıyla Metis’i yuttu. Ama yutmasına rağmen Zeus’un Metis’ten bir çocuğu oldu. Bu çocuk ise efsanelere göre Zeus’un kafasından doğdu. Zeus, Metis’ten sonra teyzesi olan Themis ile evlendi. Daha sonrasında ise ablası olan Hera ile evlendi.

Sizler için hazırladığımız Yunan tanrısı Zeus hakkında bilgiler listemiz bu kadardı. Zeus, Yunan Mitolojisine göre arkasında oldukça büyük efsaneler bırakan bir tanrı olmakla birlikte, oldukça şaşırtıcı bir hikayeye sahipti. En başta da söylediğimiz gibi, Yunan Mitolojisine ait bu inanış, çoğu dine göre gerçek dışı olsa bile yine de onlara göre Zeus gibi bir gerçek bulunuyor. Sizler Zeus hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.