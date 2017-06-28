2029 Yılında Dünya’yı Sıyırıp Geçmesi Beklenen Dev Asteroit!

Gezegenimizdeki yaşamı insanlardan daha çok tehdit eden tek bir şey var: Dev gök taşları. Bilim insanları, 2029 yılında Dünya'ayla beklenmedik bir şekilde yakınlaşacak asteroit için açıklamada bulundular.

Teknolojinin ve bilimsel yöntemlerin gelişmesiyle yaşamımıza dair dünya dışından geldiği bilinen tek etmen olan gök taşlarını tespit etmek, gün geçtikçe kolaylaşıyor. Artık, bir gök cisminin ne kadar zaman sonra bize ulaşacağını hesaplayabiliyoruz. Elbette olası tehlikelere karşı gerekli önlemleri alabilmek için fazlasıyla vakte ihtiyacımız olduğundan, bu tespitleri daha da iyileştirmek zorundayız.

99942 Apophis olarak adlandırılan büyük bir uzay kayası, 2029'da Dünya'nın oldukça yakınından geçiş yapacak. Ayrıca söz konusu cismin bir sonraki geçişi gezegenimizin kaderini belirleyecek bir potansiyele de sahip.

Tespiti yapan ekibin lideri ve gökbilimci Alberto Cellino, "Dünya ile bir sonraki yakınlaşması sırasında gerçekleşecek olası bir çarpışmayı engelleyebiliriz Ancak o zamanki yörüngesi, şimdiden kestirilemeyecek derecede kayacağı için çarpışmaya ilişkin net bir şey söylemek imkansız” dedi.

2029'daki geçişin yaklaşık 32 bin kilometrelik mesafeden gerçekleşmesi bekleniyor. Dünya’nın asteroide uygulayacağı yer çekimi gücü, yakın mesafeden dolayı muazzam etkilere sebep olabilir ve yörüngeyi beklenmedik bir şekilde daraltarak değiştirebilir. Apophis'in oluşturduğu tehdit boyutundan dolayı daha da ürkütücü olabiliyor: 400 metrelik çapıyla tam 750 megaton -ki standart bir atom bombasının yaklaşık 75 katı- gücünde bir çarpışma olabileceği söyleniyor.