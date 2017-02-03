Baba Vanga, Nostradamus'tan sonra en büyük kahinlerden biri olarak biliniyor. Onu bu kadar büyük yapan 7 kehaneti sizlerle paylaşıyoruz!

Baba Vanga, Nostradamus’tan sonra belki de tarihteki gelmiş geçmiş en büyük kahin. Bugünkü Makedonya’nın Sutrimitsa köyünde, Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde 1911’de doğan Vanga Nine; 16 yaşında bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini yitirdi, ancak “vizyon görme” yeteneği kazandı. Yani iddialara göre, tıpkı TV izler gibi gelecekten parça parça görüntüler görüyordu.

Birçok tahmini doğru çıkan Baba Vanga’nın ünü büyüdükçe büyüdü. Devlet görevlilerinden sıradan insanlara dek kapısındaki kuyruk uzadıkça uzadı. Hitler ve eski Bulgaristan başbakanı Todor Jivkov bizzat bu kahinle görüştü, eski Rus istihbarat servisi KGB ajanları ise sık sık Vanga Nine’yi gelecekten haber almak için ziyarete geliyordu. 1996’da hayata gözlerini yuman Baba Vanga’nın gerçekleşmiş 7 kehanetini sizler için derledik.

1-Prag’ın Sovyetler Tarafından İşgali

“Prag’ı hatırlayın! Şehrin üzerinde büyük güçler dolanıyor ve savaş çığlıkları atıyorlar.” diye 1968 yılında yaptığı bir kehanetten sonra Sovyetler Birliği o senenin Ağustos ayında, Prag’ı işgal etmiş ve tüm dünyanın tepkisini çekmişti.

2-İndira Ghandhi’nin Öldürülmesi

Yine Hindistan’da siyaset yapan ve gelmiş geçmiş tek kadın başbakan olan İndira Ghandi’nin ülkenin başına geleceğini 1969’da bilmişti. Ayrıca Ghandi’nin suikaste uğrayacağını söylemişti. 1984’te kendi korumaları tarafından başbakanlık konutunun bahçesinde suikaste kurban gitti.

3-ABD’nin 44. Başkanının Afrikalı-Amerikalı Olacağı

1992’de bir Amerikan gazeteciye verdiği demeçte, “Beyaz Ev’in (Beyaz Saray) Siyah Ev’e” dönüşeceğini söylemişti. Bunun 44. başkan zamanında olacağını ve onun ABD’nin son başkanı olacağını söylemişti. Bugün, Trump’ın başkanlığı hala tartışmalı ve yakın zamanda aldığı bir karara 13 eyaletin baş savcısından kınama mesajı geldi!

4-Vlademir Putin’in Devlet Başkanı Olacağı

“Vlademir’in savaşı onun zaferi olacak” diyerek, henüz Putin bir istihbarat servisi ajanıyken Kafkasya bölgesinde yönettiği Çeçen savaşçılara yönelik operasyonları kastediyordu. Sovyetler yeni dağılmış ve güçsüzdü. Rusya’nın burada tutunup tutunamayacağı tamamen bir muamma idi. Ancak Baba Vanga, Putin’in kazanacağını üstelik de bu zaferin onun kişisel zaferi olacağını öngörmüştü. Buradaki başarısı sayesinde Putin, Rus kamuoyunda popüler bir figür haline geldi ve girdiği başkanlık seçimini kazandı.

5-Kursk Denizaltısı’nın Batışı

“Kursk sulara gömülecek ve herkes ağlayacak” kehaneti 2000 yılında gerçekleşti. Rus denizaltısı Kursk bölgesinde torpido eğitimi yaparken battı. Bu olay üzerine Sovyet istihbarat servisi KGB’nin devamı olan FSB, Baba Vanga’yı yine ziyaret etti. Denizaltı’nın içinde olup bitenleri, onu sular altından çıkarıp çıkaramayacaklarını Vanga Nine’ye sordukları söylentiler arasında.

6-11 Eylül Saldırıları

“Korku, korku! Amerikalı kardeşler çelik kuşların saldırısına uğrayacak ve yere düşecekler. Çalılıkların içinde kurtlar havlayacak ve masum kanı her yere sıçrayacak” derken Vanga Nine’nin, 9 Eylül 2001’de ABD’de gerçekleşen, uçakların ikiz kulelere çarparak yerle bir ettiği ve 3000’e yakın sivilin öldürüldüğü korkunç saldırıları kastettiği düşünülüyor.

7-2004 Tsunamisi

Takipçileri, Baba Vanga’nın 2004’te Hint okyanusunda gerçekleşen tsunamiyi bildiğine inanıyorlar. Vanga Nine, “Büyük bir felaket, insanları ve şehirleri kaplayacak ve onlar suyun altında kaybolacaklar” diyerek bir kehanette bulunmuştu. Kehanetinden yaklaşık 10 yıl sonra 2004’te Hint okyanusunda büyük bir deprem, tsunamiye neden olmuştu.